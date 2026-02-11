USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Пашинян дал обещание России

10:28 1853

Армения никогда не действовала против России и не будет этого делать, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Всем своим партнерам мы всегда доносили, что нанесение вреда интересам России не было, нет и никогда не будет в нашей повестке, это исключается. Никто не сможет нас затянуть, да и попыток таких никогда не было.

Мы говорим нашим российским коллегам: мы не будем с вами сражаться, спорить или вступать в словесные перепалки, потому что ценим наши отношения. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», - сказал Пашинян.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 129
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 218
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 289
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 356
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 699
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 945
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1004
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1437
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1343
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1854
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1982

ЭТО ВАЖНО

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 129
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 218
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 289
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 356
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 699
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 945
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1004
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1437
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1343
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1854
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться