Пашинян дал обещание России

Армения никогда не действовала против России и не будет этого делать, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Всем своим партнерам мы всегда доносили, что нанесение вреда интересам России не было, нет и никогда не будет в нашей повестке, это исключается. Никто не сможет нас затянуть, да и попыток таких никогда не было.

Мы говорим нашим российским коллегам: мы не будем с вами сражаться, спорить или вступать в словесные перепалки, потому что ценим наши отношения. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», - сказал Пашинян.