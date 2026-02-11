В канадской школе произошла стрельба: погибло 10 человек

В средней школе города Тамблер-Ридж - в провинции Британская Колумбия на западе Канады - в результате стрельбы погибло 10 человек.

Королевская канадская полиция расследует инцидент, который начался в местной школе и продолжился в жилом доме, что стало одним из самых смертоносных массовых расстрелов в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщение о стрельбе в средней школе поступило в 13:20 по местному времени. На месте происшествия спасатели обнаружили тела шестерых погибших и подозреваемого, который, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии правоохранители нашли еще двух жертв в частном доме, связанном с инцидентом, а один из раненых скончался во время авиаэвакуации в госпиталь.

Начальник полиции Кен Флойд сообщил, что следователи обыскивают дополнительные объекты для определения окончательного масштаба трагедии. Личность стрелка пока не разглашается, поскольку продолжается сбор доказательств на местах преступлений. Около 25 пострадавших находятся под наблюдением медиков, большинство из них имеют травмы средней тяжести.

Трагедия шокировала небольшую общину Тамблер-Ридж, где проживает всего 2400 человек. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и другие лидеры страны выразили официальные соболезнования семьям погибших.

Телеканал CBC отмечает, что эта стрельба стала второй по числу жертв в истории Канады после стрельбы в Политехнической школе Монреаля 6 декабря 1989 года, когда погибли 14 человек. Еще одна стрельба с большим числом жертв произошла 22 января 2016 года в школе поселка Ла-Лош в провинции Саскачеван — тогда погибших было пятеро.