USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

В канадской школе произошла стрельба: погибло 10 человек

видео
10:45 983

В средней школе города Тамблер-Ридж - в провинции Британская Колумбия на западе Канады - в результате стрельбы погибло 10 человек.

Королевская канадская полиция расследует инцидент, который начался в местной школе и продолжился в жилом доме, что стало одним из самых смертоносных массовых расстрелов в истории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщение о стрельбе в средней школе поступило в 13:20 по местному времени. На месте происшествия спасатели обнаружили тела шестерых погибших и подозреваемого, который, предположительно, совершил самоубийство. Впоследствии правоохранители нашли еще двух жертв в частном доме, связанном с инцидентом, а один из раненых скончался во время авиаэвакуации в госпиталь.

Начальник полиции Кен Флойд сообщил, что следователи обыскивают дополнительные объекты для определения окончательного масштаба трагедии. Личность стрелка пока не разглашается, поскольку продолжается сбор доказательств на местах преступлений. Около 25 пострадавших находятся под наблюдением медиков, большинство из них имеют травмы средней тяжести.

Трагедия шокировала небольшую общину Тамблер-Ридж, где проживает всего 2400 человек. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и другие лидеры страны выразили официальные соболезнования семьям погибших. 

Телеканал CBC отмечает, что эта стрельба стала второй по числу жертв в истории Канады после стрельбы в Политехнической школе Монреаля 6 декабря 1989 года, когда погибли 14 человек. Еще одна стрельба с большим числом жертв произошла 22 января 2016 года в школе поселка Ла-Лош в провинции Саскачеван — тогда погибших было пятеро.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 134
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 221
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 295
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 359
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 703
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 946
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1009
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1441
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1345
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1859
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1984

ЭТО ВАЖНО

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 134
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 221
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 295
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 359
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 703
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 946
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1009
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1441
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1345
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1859
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться