Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой

Инара Рафикгызы
10:55 1442

Племянница покойной народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой Нигяр Гасанова арестована.

По информации haqqin.az, Нигяр Гасанова, осуществлявшая деятельность в качестве косметолога в столице, решением Хатаинского районного суда заключена под стражу сроком на 3 месяца и 17 дней.

Ей предъявлено обвинение по статье 178 Уголовного кодекса (мошенничество).

Согласно материалам следствия, в рамках уголовного дела по факту мошенничества установлено, что Гасанова завладела денежными средствами 18 человек на общую сумму 811 337 манатов.

Расследование по делу продолжается.

