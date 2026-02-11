Одним из инструментов, используемых для достижения этой цели, является DeepSeek, китайская система искусственного интеллекта, быстро распространившаяся по всему миру.

При обсуждении вопросов, связанных с безопасностью Эстонии, DeepSeek скрывает ключевую информацию и вставляет в свои ответы китайскую пропаганду, подчеркнули в разведке.

На Западе многие считают, что искажения, вносимые DeepSeek, ограничиваются такими вопросами, как Тибет, права человека, Тайвань, события на площади Тяньаньмэнь и уйгуры. Однако реальность гораздо сложнее.

При анализе тем, связанных с Эстонией, выявляется четкая алгоритмическая закономерность: по вопросам, относящимся к удаленному историческому прошлому, ответы DeepSeek нейтральны. Но по мере приближения к настоящему времени ответы становятся все более идеологизированными, уклончивыми и непрозрачными.

Например, если спросить, критиковало ли когда-либо Министерство иностранных дел Эстонии Китай, DeepSeek выдаст дипломатично отполированное заявление о взаимовыгодных двусторонних отношениях. При этом о какой-либо критике не упоминается. Однако западные системы искусственного интеллекта приводят конкретные примеры последних лет.

Цензурированное информационное пространство DeepSeek представляет угрозу. Риски выходят за рамки избегания деликатных внутренних вопросов о Китае; они также включают в себя умалчивание информации, имеющей важное значение для безопасности Эстонии, а также продвижение официальной пропаганды Китая.

В совокупности эти выводы показывают, что Пекин стремится внедрить в западное информационное пространство искаженное мировоззрение, сформированное Китаем.