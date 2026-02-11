Китайский искусственный интеллект стремится внедрить в информационное пространство Запада искаженное мировоззрение, заявляет разведка Эстонии.
Одним из инструментов, используемых для достижения этой цели, является DeepSeek, китайская система искусственного интеллекта, быстро распространившаяся по всему миру.
При обсуждении вопросов, связанных с безопасностью Эстонии, DeepSeek скрывает ключевую информацию и вставляет в свои ответы китайскую пропаганду, подчеркнули в разведке.
На Западе многие считают, что искажения, вносимые DeepSeek, ограничиваются такими вопросами, как Тибет, права человека, Тайвань, события на площади Тяньаньмэнь и уйгуры. Однако реальность гораздо сложнее.
При анализе тем, связанных с Эстонией, выявляется четкая алгоритмическая закономерность: по вопросам, относящимся к удаленному историческому прошлому, ответы DeepSeek нейтральны. Но по мере приближения к настоящему времени ответы становятся все более идеологизированными, уклончивыми и непрозрачными.
Например, если спросить, критиковало ли когда-либо Министерство иностранных дел Эстонии Китай, DeepSeek выдаст дипломатично отполированное заявление о взаимовыгодных двусторонних отношениях. При этом о какой-либо критике не упоминается. Однако западные системы искусственного интеллекта приводят конкретные примеры последних лет.
Цензурированное информационное пространство DeepSeek представляет угрозу. Риски выходят за рамки избегания деликатных внутренних вопросов о Китае; они также включают в себя умалчивание информации, имеющей важное значение для безопасности Эстонии, а также продвижение официальной пропаганды Китая.
В совокупности эти выводы показывают, что Пекин стремится внедрить в западное информационное пространство искаженное мировоззрение, сформированное Китаем.