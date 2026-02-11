USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Скрытая угроза китайской нейросети

11:05 717

Китайский искусственный интеллект стремится внедрить в информационное пространство Запада искаженное мировоззрение, заявляет разведка Эстонии.

Одним из инструментов, используемых для достижения этой цели, является DeepSeek, китайская система искусственного интеллекта, быстро распространившаяся по всему миру.

При обсуждении вопросов, связанных с безопасностью Эстонии, DeepSeek скрывает ключевую информацию и вставляет в свои ответы китайскую пропаганду, подчеркнули в разведке.

На Западе многие считают, что искажения, вносимые DeepSeek, ограничиваются такими вопросами, как Тибет, права человека, Тайвань, события на площади Тяньаньмэнь и уйгуры. Однако реальность гораздо сложнее.

При анализе тем, связанных с Эстонией, выявляется четкая алгоритмическая закономерность: по вопросам, относящимся к удаленному историческому прошлому, ответы DeepSeek нейтральны. Но по мере приближения к настоящему времени ответы становятся все более идеологизированными, уклончивыми и непрозрачными.

Например, если спросить, критиковало ли когда-либо Министерство иностранных дел Эстонии Китай, DeepSeek выдаст дипломатично отполированное заявление о взаимовыгодных двусторонних отношениях. При этом о какой-либо критике не упоминается. Однако западные системы искусственного интеллекта приводят конкретные примеры последних лет.

Цензурированное информационное пространство DeepSeek представляет угрозу. Риски выходят за рамки избегания деликатных внутренних вопросов о Китае; они также включают в себя умалчивание информации, имеющей важное значение для безопасности Эстонии, а также продвижение официальной пропаганды Китая.

В совокупности эти выводы показывают, что Пекин стремится внедрить в западное информационное пространство искаженное мировоззрение, сформированное Китаем.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 139
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 228
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 301
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 365
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 708
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 951
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1015
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1450
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1352
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1863
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1988

