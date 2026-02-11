Алиев поздравил Пезешкиана

Вызывает удовлетворение растущая динамика азербайджано-иранских связей в последнее время. Oб этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника этой страны — Дня победы Исламской революции.

В поздравлении отмечается, что развитие отношений между народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет особое значение.

В письме отмечается, что в настоящее время расширяется сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, которая наполняется новым содержанием. Интенсивный характер визитов на различных уровнях, подписанные документы, реализуемые совместные проекты создают благоприятные возможности для углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Глава азербайджанского государства выразил убежденность, что «нашими совместными усилиями азербайджано-иранские связи и сотрудничество будут и впредь укрепляться во имя безопасности и благополучия нашего региона в интересах двух дружественных и братских народов».