USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Алиев поздравил Пезешкиана

11:13 1016

Вызывает удовлетворение растущая динамика азербайджано-иранских связей в последнее время. Oб этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника этой страны — Дня победы Исламской революции.

В поздравлении отмечается, что развитие отношений между народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет особое значение.

В письме отмечается, что в настоящее время расширяется сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, которая наполняется новым содержанием. Интенсивный характер визитов на различных уровнях, подписанные документы, реализуемые совместные проекты создают благоприятные возможности для углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Глава азербайджанского государства выразил убежденность, что «нашими совместными усилиями азербайджано-иранские связи и сотрудничество будут и впредь укрепляться во имя безопасности и благополучия нашего региона в интересах двух дружественных и братских народов».

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 140
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 231
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 301
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 367
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 708
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 953
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1017
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1450
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1354
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1865
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1990

ЭТО ВАЖНО

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 140
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 231
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 301
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 367
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 708
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 953
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1017
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1450
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1354
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1865
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться