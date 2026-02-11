Шаг до эскалации: в Германии предупредили о войне на Балтике

Россия усиливает военную активность на морских направлениях, прежде всего в акватории Балтийского моря, что повышает риски непреднамеренной эскалации, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung инспектор Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

По словам Каака, германские ВМС ведут постоянный мониторинг активности российского флота в Балтийском и Северном морях, а также в Арктике и Северной Атлантике. «Угроза реальна и далеко не статична. Российские вооруженные силы растут как в численности, так и в возможностях, которые ежедневно испытывают в войне в Украине», – отметил он.

Инспектор ВМС подчеркнул, что в последние два года в Балтийском регионе участились случаи низких пролетов российских самолетов над кораблями стран НАТО, а также более жесткие маневры при сближении. «Это опасно, поскольку может легко привести к эскалации по случайности», – добавил он.

Миссию НАТО «Балтийский часовой», направленную на защиту подводной инфраструктуры, адмирал оценил положительно. Как подчеркнул Каак, время реагирования на подозрительные инциденты удалось сократить с 17 часов до одного. В то же время он указал на дефицит личного состава как на основную проблему операции.

Ситуацию для Германии, добавил вице-адмирал, осложняет перенос сроков поставки фрегатов F126: ввод головного корабля теперь ожидается не ранее 2031 года вместо запланированного 2028-го. В качестве временного решения рассматривается возможность ускоренной закупки фрегатов MEKO-A200.

Ранее The Economist писал, что Балтийское море становится потенциальной зоной противостояния России и НАТО. Это объясняется высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей, проложенных по дну. В 2023–2024 годах в регионе было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры – часть из них связывали с российским теневым флотом. К наиболее серьезным инцидентам отнесены повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией.