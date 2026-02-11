Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос, есть ли альтернатива, если Россия откажется или затянет ремонт железнодорожных участков, необходимых для полной реализации проекта TRIPP и разблокирования коммуникаций в регионе.

«Мы обратились к российским партнерам. С политической точки зрения, кажется, реакция позитивная. Но есть практическая проблема. Железная дорога пролегает через Зангилан в Мегри, Нахчыван, Ордубад и далее. В международном контексте очень важно, как будет продолжена железная дорога. Есть два варианта. Мы очень уважаем и любим наших российских партнеров. Но в условиях международной напряженности из-за того, что являющаяся нашей собственностью железная дорога находится в управлении РЖД, мы теряем наше конкурентное преимущество. Мы должны подумать, что делать. Это не вопрос нескольких лет. Мы должны найти решение в дружественной, дружеской, братской логике», - сказал Пашинян.