Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Telegram притормозили. В Кремле сожалеют

11:33 713

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно ситуации вокруг мессенджера Telegram, который не выполнил требования российского законодательства, что и стало основанием для решения о его замедлении.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет (требования), но есть закон, который нужно выполнять», – сказал Песков.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин не пользуется мессенджерами, отдавая предпочтение специальным каналам связи.

Ранее Роскомнадзор информировал, что «продолжит введение ограничений» в отношении Telegram. Это решение вызвало резонанс, в том числе среди представителей так называемого Z-сообщества. Депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя ситуацию, связал замедление работы платформы с противодействием НАТО.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров высказался по поводу происходящего, подчеркнув, что ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением.

