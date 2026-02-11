USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Российский дрон атаковал латвийских журналистов

11:39 424

Съемочная группа латвийского общественного вещателя LSM попала под атаку российского FPV-дрона в Донецкой области, когда направлялась к позициям одного из украинских подразделений для съемки репортажа.

Журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис ехали вместе с военным Александром, который воюет за Украину в составе десантной бригады ВСУ. Они планировали снимать историю добровольца из Латвии с позывным «НАТО».

Возле участка дороги, где автомобили вынуждены снижать скорость, рядом с машиной взорвался российский FPV-дрон.

Обломки повредили заднюю часть автомобиля и выбили стекло, однако никто из людей не пострадал - водитель вовремя заметил опасность и ускорился.

В LSM отметили, что журналисты осознают риски работы на фронте, однако их присутствие позволяет документировать реальность войны и противодействовать дезинформации.

«Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, ведь независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом лживым и манипулятивным сообщениям», - прокомментировала главный редактор LSM Анита Брауна.

Ранее сообщалось, что в Краматорске в результате удара российского дрона «Ланцет» погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин, еще один журналист получил ранения.

Кроме того, вблизи Дружковки во время целенаправленной атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан, а его коллега Георгий Иванченко получил ранения. Французская прокуратура начала расследование по факту его гибели.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 150
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 236
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 310
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 373
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 716
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 962
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1021
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1454
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1359
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1872
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1995

