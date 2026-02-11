США отрезали Россию от Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало три лицензии, которые дают право проводить операции с правительством Венесуэлы, государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и компаниями, где PDVSA прямо или косвенно владеет не менее 50% акций. Об этом сообщают российские СМИ.

Лицензия № 46А регулирует операции, связанные с вывозом, реэкспортом, продажей, перепродажей, снабжением, хранением, маркетингом, покупкой, доставкой или транспортировкой нефти венесуэльского происхождения, включая ее переработку уполномоченной американской организацией.

Лицензия № 48 охватывает сделки, связанные с предоставлением США или гражданином США товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа в Венесуэле.

Обе лицензии допускают такие операции при соблюдении двух условий: во всех контрактах должно быть указано, что они регулируются законодательством США или юрисдикцией в пределах страны, а любые споры решаются на территории США; выплаты «заблокированному лицу», за исключением местных налогов и сборов, перечисляются на счет иностранного правительства. Кроме того, в обоих документах подчеркивается запрет на сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями.

Третья лицензия (№ 30B) разрешает проведение определенных транзакций, необходимых для функционирования портов и аэропортов Венесуэлы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что после свержения экс-лидера Венесуэлы Николаса Мадуро российские компании постепенно вытесняются. Вместе с тем госкомпания «Росзарубежнефть», управляющая российскими активами в Венесуэле, после смены власти в январе заявляла о намерении продолжать выполнение принятых обязательств.