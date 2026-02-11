USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

США отрезали Россию от Венесуэлы

11:49 376

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало три лицензии, которые дают право проводить операции с правительством Венесуэлы, государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и компаниями, где PDVSA прямо или косвенно владеет не менее 50% акций. Об этом сообщают российские СМИ.

Лицензия № 46А регулирует операции, связанные с вывозом, реэкспортом, продажей, перепродажей, снабжением, хранением, маркетингом, покупкой, доставкой или транспортировкой нефти венесуэльского происхождения, включая ее переработку уполномоченной американской организацией.

Лицензия № 48 охватывает сделки, связанные с предоставлением США или гражданином США товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа в Венесуэле.

Обе лицензии допускают такие операции при соблюдении двух условий: во всех контрактах должно быть указано, что они регулируются законодательством США или юрисдикцией в пределах страны, а любые споры решаются на территории США; выплаты «заблокированному лицу», за исключением местных налогов и сборов, перечисляются на счет иностранного правительства. Кроме того, в обоих документах подчеркивается запрет на сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями.

Третья лицензия (№ 30B) разрешает проведение определенных транзакций, необходимых для функционирования портов и аэропортов Венесуэлы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что после свержения экс-лидера Венесуэлы Николаса Мадуро российские компании постепенно вытесняются. Вместе с тем госкомпания «Росзарубежнефть», управляющая российскими активами в Венесуэле, после смены власти в январе заявляла о намерении продолжать выполнение принятых обязательств.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 153
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 238
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 310
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 377
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 717
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 963
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1023
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1457
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1360
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1873
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1997

ЭТО ВАЖНО

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 153
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 238
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 310
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 377
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 717
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 963
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1023
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1457
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1360
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1873
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться