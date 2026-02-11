Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп сообщил, что повысил пошлины против Швейцарии до 39% после того, как ему не понравился «агрессивный» тон президента Совета кантонов страны Карин Келлер-Зуттер в разговоре. Об этом он заявил Fox Business.

Трамп объяснил, что США «столкнулись с дефицитом в 42 миллиарда долларов» и изначально ввели пошлины в размере 30% на швейцарские товары. Однако после звонка от Зуттер он решил увеличить пошлины.

«Мне поступил экстренный звонок от президента Швейцарии, и она была очень агрессивна, но мила, хотя и очень агрессивна: «Сэр, мы маленькая страна, мы не можем этого сделать, мы не можем этого сделать, мы маленькая страна». Я не мог заставить ее положить трубку», - сказал президент США. По его словам, именно это стало причиной повышения пошлин против Швейцарии до 39%.