ИИ-база на ядерной энергии в Армении

Угрожает ли Азербайджану строительство в Армении ИИ-базы на основе ядерной энергетики? Этот вопрос прокомментировал президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, изложив свое видение возможных рисков для страны. По его словам, после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению стало очевидно, что речь идет не только о дипломатии и проекте TRIPP — ключевым направлением является развитие ядерной энергетики.

«Причина проста: ранее у Армении было соглашение с NVIDIA примерно на 500 млн долларов, однако ключевым препятствием для реализации проектов в сфере ИИ и дата-центров оставалось энергоснабжение. Существующая энергетическая система Армении не могла обеспечить стабильную и высокомощную энергию, необходимую для инфраструктуры уровня NVIDIA. В рамках визита Вэнса этот фундаментальный вопрос уже перешел в стадию практического решения. Переговоры между США и Арменией о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, включая модульные атомные электростанции, фактически означают создание энергетической базы для искусственного интеллекта», — написал в соцсети Гюндуз.

По его словам, речь идет не просто о модернизации Мецаморской АЭС. Он отметил, что сейчас вопрос стоит о переходе к следующему этапу после Мецамора и фактическом редизайне энергетической системы Армении на основе американских технологий при инвестициях примерно в 9 млрд долларов. Иными словами, Армения впервые приближается к получению долгосрочного, стабильного и мощного источника энергии для развития искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

«Этот шаг не только выводит Армению из сферы влияния России, но и значительно усиливает ее позиции в регионе. Даже если Армения не станет технологическим лидером в сфере ИИ, она может занять роль центра вычислительной и дата-инфраструктуры. Такой статус делает страну более привлекательной для стартапов, инновационной экосистемы, научно-исследовательских центров и международных проектов», — отметил Гюндуз.

По его мнению, привлечение Арменией миллиардных инвестиций в сферы ИИ, ядерной энергетики и беспилотных систем — серьезный сигнал, хоть и не прямая угроза, однако для Азербайджана здесь существуют стратегические риски. Он считает, что на фоне быстрого формирования в Армении инфраструктуры ИИ и высокопроизводительных вычислений на базе ядерной энергии технологическая повестка региона может постепенно формироваться вокруг Еревана.

«В краткосрочной перспективе такая модель позитивно повлияет на экономическое положение Армении и ее бюджетные возможности. Возникает вопрос: может ли это в будущем стимулировать реваншистские настроения? Новая ситуация способна ослабить амбиции Азербайджана стать цифровым региональным центром. В настоящее время два создаваемых в Азербайджане суперкомпьютерных центра в основном ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса. Однако встреча министра экономики Микаила Джаббарова с братьями Либерман в конце прошлого года показала, что правительство не прогнозирует резкого роста даже внутреннего спроса и рассматривает возможность глобальной интеграции этой инфраструктуры», — заявил Гюндуз.

В этой связи, по его словам, правительство должно правильно оценить масштаб формирующейся в регионе новой реальности в сфере ИИ. Он считает, что одним из реальных ответов может стать создание волоконно-оптической магистрали по дну Каспийского моря, соединяющей Азербайджан с Казахстаном и Туркменистаном, а также формирование на ее базе регионального дата-центра. Гюндуз подчеркнул, что при грамотном проектировании эта инфраструктура позволит Азербайджану превратиться в цифровой узел между Европой и Центральной Азией.