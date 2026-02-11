В Армении задержали оппозиционеров

Пять оппозиционных деятелей задержаны в Армении, сообщил глава фракции «Победа» Совета старейшин Вагаршапата Армавирской области Севак Хачатрян в соцсетях.

«С раннего утра в Вагаршапате начались репрессии против различных лиц с оппозиционными взглядами. Обыски и аресты продолжаются. По нашей информации, на данный момент задержано пять человек», – написал Хачатрян.

Лидер блока связывает происходящее с местными выборами, которые прошли в ноябре 2025 года.

В следственных структурах информацию пока не комментировали.

Армянские СМИ отмечают, что после выборов трем членам блока были предъявлены обвинения в раздаче предвыборных взяток. Их сначала задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.