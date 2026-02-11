USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

В Армении задержали оппозиционеров

12:02 129

Пять оппозиционных деятелей задержаны в Армении, сообщил глава фракции «Победа» Совета старейшин Вагаршапата Армавирской области Севак Хачатрян в соцсетях.

«С раннего утра в Вагаршапате начались репрессии против различных лиц с оппозиционными взглядами. Обыски и аресты продолжаются. По нашей информации, на данный момент задержано пять человек», – написал Хачатрян.

Лидер блока связывает происходящее с местными выборами, которые прошли в ноябре 2025 года.

В следственных структурах информацию пока не комментировали.

Армянские СМИ отмечают, что после выборов трем членам блока были предъявлены обвинения в раздаче предвыборных взяток. Их сначала задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 159
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 244
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 321
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 383
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 723
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 968
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1027
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1461
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1368
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1878
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 2000

ЭТО ВАЖНО

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 159
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 244
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 321
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 383
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 723
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 968
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1027
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1461
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1368
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1878
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 2000
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться