Президент Арабского парламента у Алиева

Согласно сообщению, президент Алиев, подчеркнув, что Азербайджан поддерживает тесные связи со странами арабского мира, охватывающие политическую, экономическую и другие сферы, отметил роль своих визитов в арабские страны и визитов лидеров арабских государств в Азербайджан в расширении отношений. Коснувшись вклада Азербайджана в укрепление исламской солидарности, глава государства отметил значение проведенных в Баку Игр исламской солидарности. Президент Алиев подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Лигой арабских государств. Он выразил уверенность, что визит делегации во главе с Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи в Азербайджан будет плодотворным.

Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поблагодарил Ильхама Алиева за прием. Поздравив Азербайджан с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, президент Арабского парламента отметил особую роль президента Ильхама Алиева в установлении мира в регионе и в мире. Он подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, как глава азербайджанского государства.

Поблагодарив за теплые слова и поздравления, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достижение мира имеет важное значение для развития всего региона, отметил особую роль президента США в продвижении мирной повестки.

Гость от имени арабского народа выразил признательность главе государства за твердую поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, включая палестинский вопрос.

Подчеркнув, что Азербайджан всегда поддерживал решение палестинского вопроса на основе принципа «двух государств» в соответствии с общей позицией Лиги арабских государств, Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Саммите мира по Ближнему Востоку, состоявшемся в Шарм-эш-Шейхе, а также о приглашении Азербайджана в Совет мира. Он отметил, что Азербайджан полон решимости внести вклад в мирный процесс. Глава государства заявил, что развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими, странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

В ходе беседы были затронуты строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Подчеркнув, что в период почти тридцатилетней оккупации Армения разрушила памятники материальной культуры Азербайджана, в том числе относящиеся к исламской религии, мечети, президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время они реставрируются.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и законодательным органом Лиги арабских государств – Арабским парламентом по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.