Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Британский образовательный бренд Buckswood School официально начал свою деятельность в Азербайджане

Сегодня в Баку состоялось открытие бакинского филиала школы Buckswood School, основанной в 1933 году в Великобритании. Следует отметить, что Buckswood School Baku является первой международной школой в Азербайджане, созданной при непосредственном участии британской стороны и прошедшей официальную аккредитацию. Церемония открытия была проведена руководством головного кампуса школы в Великобритании.

В открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Азербайджане господин Фергус Олд, представители посольств Грузии и Греции, руководитель основного кампуса Buckswood School в Великобритании Кевин Самсон, а также представители организаций British Council и British Chamber of Commerce. Участие международных дипломатических и образовательных институтов подчеркнуло высокий международный статус и авторитет школы.

Buckswood School Baku, основанная всемирно признанным британским образовательным брендом, создана на основе академических традиций, сформированных в Великобритании, и международных стандартов образования.

Образовательный процесс в Buckswood School Baku организован в соответствии с Британской национальной образовательной системой (British Curriculum) и включает программы iPrimary, iLower Secondary, IGCSE и A-Level. В целях обеспечения высокого качества обучения классы формируются с максимальной численностью до 5 учащихся, что позволяет применять индивидуальный подход и способствует более эффективному академическому развитию каждого ученика. Школа предлагает сбалансированную модель образования, сочетающую академические знания с развитием технологических навыков, креативности и физической подготовки.

В рамках международных программ школы учащиеся в течение учебного года совершают поездки в Великобританию и принимают участие в программе обмена в Buckswood School UK. В ходе программы они сдают экзамены в соответствии с британской системой образования и на практике знакомятся с учебным процессом. Обучение в Великобритании позволяет учащимся получить как академический, так и культурный опыт. Расходы на проезд и проживание включены в годовую стоимость обучения.

Buckswood School Baku располагает просторным и полностью безопасным кампусом. На территории школы функционируют большое футбольное поле, крытый спортивный зал, просторная библиотека, компьютерные классы, оснащенные современным техническим оборудованием, научные и практические лаборатории, комфортная столовая, а также общежитие для учащихся. Отметим, что Buckswood School Baku является первой международной школой в Баку, работающей по британской модели пансионного образования.

Выпускники школы получают возможность поступать в ряд престижных университетов Азербайджана и зарубежных стран, в том числе на англоязычные программы бакалавриата, без дополнительных вступительных экзаменов.

Основанная в 1933 году в Великобритании, Buckswood School сегодня признана авторитетной международной образовательной сетью, представленной в различных странах мира. С открытием бакинского филиала данная образовательная модель впервые внедряется в Азербайджане, открывая новые возможности для развития британского образования на основе международных стандартов в стране.

