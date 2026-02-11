Британский образовательный бренд Buckswood School официально начал свою деятельность в Азербайджане

Сегодня в Баку состоялось открытие бакинского филиала школы Buckswood School, основанной в 1933 году в Великобритании. Следует отметить, что Buckswood School Baku является первой международной школой в Азербайджане, созданной при непосредственном участии британской стороны и прошедшей официальную аккредитацию. Церемония открытия была проведена руководством головного кампуса школы в Великобритании.

В открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Азербайджане господин Фергус Олд, представители посольств Грузии и Греции, руководитель основного кампуса Buckswood School в Великобритании Кевин Самсон, а также представители организаций British Council и British Chamber of Commerce. Участие международных дипломатических и образовательных институтов подчеркнуло высокий международный статус и авторитет школы.

Buckswood School Baku, основанная всемирно признанным британским образовательным брендом, создана на основе академических традиций, сформированных в Великобритании, и международных стандартов образования.

Образовательный процесс в Buckswood School Baku организован в соответствии с Британской национальной образовательной системой (British Curriculum) и включает программы iPrimary, iLower Secondary, IGCSE и A-Level. В целях обеспечения высокого качества обучения классы формируются с максимальной численностью до 5 учащихся, что позволяет применять индивидуальный подход и способствует более эффективному академическому развитию каждого ученика. Школа предлагает сбалансированную модель образования, сочетающую академические знания с развитием технологических навыков, креативности и физической подготовки.