Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Генерал Келлог предупредил: сдача Донбасса станет ошибкой

13:50

Бывший спецпосланник США по вопросам Украины генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выступил с резким заявлением относительно возможных сценариев завершения войны РФ против Украины.

В то время как на Западе звучат идеи об обмене территориями на мир, Келлог категорически отверг это, указав на стратегические последствия такого шага, пишет Forbes.

«Я один из тех, кто не считает, что отдавать земли в Донецке – это правильная идея», – заявил Келлог, указав, что любые компромиссы по линии фронта в Донецкой области не остановят россиян, а лишь лишат Украину важнейшего оборонительного рубежа.

Келлог также затронул роль Европы в завершении войны, отметив, что европейские страны недооценивают свою коллективную мощь: «Я действительно верю, что европейцы и Европа намного сильнее, чем они думают. Они 75 лет полагались на то, что американцы будут рядом. И мы будем рядом. Мы всегда будем рядом».

При этом экс-спецпосланник США добавил, что растущие возможности Европы могут повлиять на расчеты России: «Если европейцы сплотятся и будут действовать сообща, они станут очень, очень сильной коллективной силой».

Отвечая на вопрос о перспективах мира, Келлог заявил, что война, возможно, приближается к решающей фазе: «Думаю, мы движемся, возможно, к последним стадиям мирного процесса».

Келлог предположил, что прогресс может наступить по окончании зимнего сезона: «Украина должна пережить эту зиму, и тогда преимущество вернется к вам. Я думаю, (президент РФ) Путин увидит это, и я считаю, что со временем он не сможет продолжать в том же духе».

По мнению Келлога, украинцы, покинувшие родину, должны вернуться: «Им нужно вернуться и бороться за нее [Украину]. И на самом деле они построят Украину лучше, чем она была раньше». Будущий потенциал Украины, по его словам, очевиден, если посмотреть на технологии и на развитие людей.

