Кремль о суверенности Азербайджана

«Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами», – подчеркнул Песков, комментируя поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ и заявления трех стран о планах масштабных совместных проектов.

По его словам, у Москвы с Баку и Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области – торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, культурное взаимодействие.

«И, конечно, мы намерены развивать с нашими партнерами эти наши отношения, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них», – добавил представитель Кремля.