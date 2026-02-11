USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Кремль о суверенности Азербайджана

13:57 2279

Азербайджан и Армения, как суверенные государства, вправе самостоятельно выстраивать отношения с любыми странами, включая США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами», – подчеркнул Песков, комментируя поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ и заявления трех стран о планах масштабных совместных проектов.

По его словам, у Москвы с Баку и Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области – торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, культурное взаимодействие.

«И, конечно, мы намерены развивать с нашими партнерами эти наши отношения, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них», – добавил представитель Кремля.

Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 50
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2891
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4469
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 505
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 445
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 565
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1260
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 861
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1436
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2280
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
13:41 2151

ЭТО ВАЖНО

Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 50
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2891
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4469
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 505
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 445
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 565
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1260
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 861
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1436
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2280
Ильхам Алиев созвал совещание
Ильхам Алиев созвал совещание фото
13:41 2151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться