Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Украинская делегация может приехать в Москву

14:04 1436

Рассматривается возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским президентом Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнером предлагают выступить в качестве «гарантов безопасности»: их самолет должен прилететь в Варшаву, где заберет украинских переговорщиков и полетит в московский «Внуково». После чего, как утверждается, обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «конкретных дат очередного раунда переговоров между представителями России, Украины и США пока нет».

6 февраля Песков сообщал, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро. «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил представитель Кремля.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.

Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 51
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2893
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
02:49 4469
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 507
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 446
Иран пугает США своими ракетами
14:45 565
Президент Арабского парламента у Алиева
14:14 1260
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 862
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1437
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2283
Ильхам Алиев созвал совещание
13:41 2151

