Украинская делегация может приехать в Москву

Рассматривается возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским президентом Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнером предлагают выступить в качестве «гарантов безопасности»: их самолет должен прилететь в Варшаву, где заберет украинских переговорщиков и полетит в московский «Внуково». После чего, как утверждается, обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «конкретных дат очередного раунда переговоров между представителями России, Украины и США пока нет».

6 февраля Песков сообщал, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро. «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил представитель Кремля.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Украинский лидер Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.