Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года

Заседание Совета высокого уровня сотрудничества Турции и Греции после двухлетнего перерыва состоится сегодня в Анкаре с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. После месяцев жесткой взаимной риторики, связанной с эгейской проблематикой, Эрдоган и Мицотакис намерены вернуть турецко-греческие отношения в русло сотрудничества.

Последняя официальная встреча между Эрдоганом и Мицотакисом состоялась 13 мая 2024 года в Анкаре в рамках 5-й сессии Высшего совета сотрудничества, где они обсудили развитие двустороннего диалога и укрепление сотрудничества.

Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре отмечают, что в ходе сегодняшних переговоров возможно достижение конкретного прогресса в сферах экономики, торговли, туризма и транспорта. В то же время подчеркивается, что по спорным вопросам — таким как Эгейское море и Восточное Средиземноморье, континентальный шельф и военное наращивание сторон — добиться сближения будет сложно.

Напряженность между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье в 2018–2019 годах была переведена в формат сотрудничества благодаря Афинской декларации, подписанной в 2023 году президентом Эрдоганом и премьер-министром Мицотакисом. Основной целью документа было избегание односторонних шагов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что должно было способствовать снижению напряженности.

Однако с середины 2025 года напряжение между Анкарой и Афинами вновь начало расти на фоне взаимных действий и риторики. Сначала Греция опубликовала новые карты морских зон в Эгейском море, на что Турция ответила объявлением NAVTEX, требующего предварительного разрешения на проведение всех видов научных исследований. Кроме того, заявление Министерства обороны Греции о размещении на эгейских островах систем ПВО, поставляемых Израилем, и жесткая реакция Анкары еще больше обострили ситуацию.

В этой связи Турция и Греция рассчитывают посредством встречи Эрдогана и Мицотакиса в Анкаре вернуться к статус-кво, определенному Афинской декларацией, и снизить уровень напряженности. Одной из причин того, что заседание Совета высокого уровня сотрудничества не проводилось в течение двух лет и запланировано лишь на начало 2026 года, являются продолжающиеся конфликты и напряженность в регионе, затрагивающем обе страны.

В июле Турция примет саммит НАТО, и в этот период Анкара и Афины как члены альянса стремятся продемонстрировать отсутствие намерений создавать новые кризисы на фоне старых разногласий.

Ожидается, что в документах, которые будут опубликованы по итогам встреч в Анкаре, вновь прозвучит призыв воздерживаться от односторонних инициатив в спорных районах Эгейского моря. Также предполагается обмен мнениями между Эрдоганом и Мицотакисом по кипрскому вопросу. Сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией также станет одной из ключевых тем переговоров.

Ожидается, что стороны договорятся увеличить объем взаимной торговли с нынешних примерно 7 млрд долларов в год до 10 млрд долларов. Еще одной важной сферой, сближающей Анкару и Афины, остается туризм. Греция продолжает реализацию решения, позволяющего гражданам Турции безвизово посещать 10 островов Эгейского моря.