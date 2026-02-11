Россия спровоцировала НАТО

Российский истребитель Су-30СМ2 демонстративно пролетел у границ воздушного пространства НАТО, неся кассетные бомбы и противокорабельные ракеты, сообщает сайт «Милитарный».
В конце января испанские истребители EF-18M в ходе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии перехватили российский самолет, вооруженный двумя противокорабельными ракетами Х-31А и двумя кассетными бомбами РБК-500.
При этом российский истребитель не имел ракет класса «воздух-воздух», предназначенных для самообороны или атаки.
«В целом использование боевого вооружения на российских самолетах, которые совершают провокационные маневры вблизи воздушного пространства НАТО, является крайне редким явлением», – отмечают в «Милитарном».
Эксперты издания подчеркнули, что подобная практика долго сохранялась из соображений минимизации рисков эскалации и своеобразной «перестраховки» — чтобы пилот в критической ситуации не паниковал и не применил оружие.