Россия бьет по железным дорогам Украины

Российские войска продолжают бить по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, сегодня, 11 февраля, под ударом оказались поезда и станции в нескольких областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

«Сегодня утром <…> нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано», - отметил Кулеба.

По его словам, также утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - зафиксированы повреждения подвижного состава. Россияне продолжают атаки на этот железнодорожный узел Сумской области.

«Самое главное - работники не пострадали. На месте работают аварийные бригады. Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу», - добавил вице-премьер.

Так, ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов «Украинской железной дороги». На отдельных участках пассажиров для безопасности будут перевозить автобусами.

Также Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути в Сумской и Черниговской областях, ранив работника железной дороги.