USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Россия бьет по железным дорогам Украины

14:28 637

Российские войска продолжают бить по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, сегодня, 11 февраля, под ударом оказались поезда и станции в нескольких областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

«Сегодня утром <…> нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано», - отметил Кулеба.

По его словам, также утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - зафиксированы повреждения подвижного состава. Россияне продолжают атаки на этот железнодорожный узел Сумской области.

«Самое главное - работники не пострадали. На месте работают аварийные бригады. Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу», - добавил вице-премьер.

Так, ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов «Украинской железной дороги». На отдельных участках пассажиров для безопасности будут перевозить автобусами. 

Также Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути в Сумской и Черниговской областях, ранив работника железной дороги.

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 7
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 64
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2901
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4469
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 519
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 448
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 573
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1261
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 866
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1441
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2299

ЭТО ВАЖНО

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 7
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 64
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2901
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4469
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 519
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 448
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 573
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1261
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 866
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1441
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться