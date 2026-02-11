Иран пугает США своими ракетами

Советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что переговорщики страны не имеют полномочий в переговорах с США обсуждать ракетный потенциал исламской республики. Об этом сообщают иранские СМИ.

Шамхани предупредил, что война с Соединенными Штатами не ограничится лишь двумя сторонами, а распространится на весь регион.

«Такая война в этом регионе в принципе не будет ограничена исключительно военными вопросами, а учитывая энергетический потенциал региона, она неизбежно затронет множество факторов по всему миру, влияющих на жизнь людей», – указал он.