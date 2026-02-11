USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Иран пугает США своими ракетами

14:45 574

Советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что переговорщики страны не имеют полномочий в переговорах с США обсуждать ракетный потенциал исламской республики. Об этом сообщают иранские СМИ.

Шамхани предупредил, что война с Соединенными Штатами не ограничится лишь двумя сторонами, а распространится на весь регион.

«Такая война в этом регионе в принципе не будет ограничена исключительно военными вопросами, а учитывая энергетический потенциал региона, она неизбежно затронет множество факторов по всему миру, влияющих на жизнь людей», – указал он.

Тем временем старший советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммадреза Нагди подчеркнул, что США не смогут нанести удар по Ирану даже при присутствии в регионе двенадцати авианосцев.

«Даже если Америка приведет сюда 12 авианосцев, она ничего не сможет сделать», – сказал Нагди.

В свою очередь, командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предупредил противников страны о том, что они не смогут преодолеть иранские дальнобойные ракеты.

«Враг крайне глуп, но он это понимает: его желание пройти мимо наших ракет с большой дальностью похоронит его в могиле», – заявил Ирани.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на этом фоне подчеркнул, что ракетная программа страны не является предметом переговоров с США.

«Никто не сможет ни в малейшей степени посягнуть на наши ракеты. Наши ракеты не являются предметом переговоров и таковыми не будут», – подчеркнул он.

