Иран пугает США своими ракетами

Советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что переговорщики страны не имеют полномочий в переговорах с США обсуждать ракетный потенциал исламской республики. Об этом сообщают иранские СМИ.
Шамхани предупредил, что война с Соединенными Штатами не ограничится лишь двумя сторонами, а распространится на весь регион.
«Такая война в этом регионе в принципе не будет ограничена исключительно военными вопросами, а учитывая энергетический потенциал региона, она неизбежно затронет множество факторов по всему миру, влияющих на жизнь людей», – указал он.
Тем временем старший советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммадреза Нагди подчеркнул, что США не смогут нанести удар по Ирану даже при присутствии в регионе двенадцати авианосцев.
«Даже если Америка приведет сюда 12 авианосцев, она ничего не сможет сделать», – сказал Нагди.
В свою очередь, командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предупредил противников страны о том, что они не смогут преодолеть иранские дальнобойные ракеты.
«Враг крайне глуп, но он это понимает: его желание пройти мимо наших ракет с большой дальностью похоронит его в могиле», – заявил Ирани.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на этом фоне подчеркнул, что ракетная программа страны не является предметом переговоров с США.
«Никто не сможет ни в малейшей степени посягнуть на наши ракеты. Наши ракеты не являются предметом переговоров и таковыми не будут», – подчеркнул он.