Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Turkish Airlines опубликовала график будущих рейсов Стамбул – Ереван

14:43

Aвиакомпания Turkish Airlines намерена осуществлять до 14 рейсов из Стамбула в Ереван и обратно с июня 2026 г., сообщает пресс-служба ереванского аэропорта Звартноц.

Отмечается, что перевозчик начнет ежедневные рейсы с 11 марта, с 14 мая планируется до 10 полетов в неделю, а с 15 июня их число планируется довести до 14.

Напомним, о планируемых авиаперевозках сообщал еще в декабре 2025 г. спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, называя это «еще одним шагом вперед».

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
02:49
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева
14:14
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57

