Талышханову отказали

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, решение было принято в ходе разбирательства под председательством судьи Афгана Алекперова. Согласно решению, апелляция не была удовлетворена, и приговор суда первой инстанции был оставлен в силе.

Мирадалят Талышханов был задержан Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статьям 32.4, 281.2 (открытые призывы против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 ноября 2025 года Мирадалят Талышханов приговорен к 6 годам лишения свободы.