Талышханову отказали

Инара Рафикгызы
14:47 518

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, решение было принято в ходе разбирательства под председательством судьи Афгана Алекперова. Согласно решению, апелляция не была удовлетворена, и приговор суда первой инстанции был оставлен в силе.

Мирадалят Талышханов был задержан Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статьям 32.4, 281.2 (открытые призывы против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 ноября 2025 года Мирадалят Талышханов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 12
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 72
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2904
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4470
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 526
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 449
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 577
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1262
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 869
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1443
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2313

