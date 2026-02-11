«Смерть Америке» и «Смерть сионизму»: в Иране празднуют годовщину революции

В Иране тысячи жителей приняли участие в демонстрациях и митингах в связи с празднованием 47-й годовщины победы исламской революции в 1979 году.

Государственные СМИ транслировали кадры с демонстрантами, собравшимися в Тегеране и других городах. В иранской столице участники собрались на площади Азади, размахивая иранскими флагами и портретами верховного лидера Али Хаменеи и Рухоллы Хомейни, основателя исламской республики, скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть сионизму».