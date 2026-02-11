«Смерть Америке» и «Смерть сионизму»: в Иране празднуют годовщину революции

В Иране тысячи жителей приняли участие в демонстрациях и митингах в связи с празднованием 47-й годовщины победы исламской революции в 1979 году.
Государственные СМИ транслировали кадры с демонстрантами, собравшимися в Тегеране и других городах. В иранской столице участники собрались на площади Азади, размахивая иранскими флагами и портретами верховного лидера Али Хаменеи и Рухоллы Хомейни, основателя исламской республики, скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть сионизму».
Президент Масуд Пезешкиан, выступая перед собравшимися в Тегеране, заявил, что в 1979 году иранцы поднялись на борьбу ради справедливости и независимости. По его словам, сегодня люди «вышли миллионами», чтобы защитить революцию, следовать руководству страны и отстаивать национальные ценности. Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты и европейские страны в стремлении подорвать исламскую республику с момента ее основания, упомянув ирано-иракскую войну 1980–1988 годов и многолетние западные санкции.
Торжества проходили на фоне внешнего давления, с которым сталкивается руководство Ирана. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что рассматривает возможность отправки еще одной авианосной ударной группы на Ближний Восток на фоне возобновления непрямых ядерных переговоров и давления со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который призывает Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении Тегерана.
