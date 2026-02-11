USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

«Смерть Америке» и «Смерть сионизму»: в Иране празднуют годовщину революции

добавлено фото; видео
14:48 312

В Иране тысячи жителей приняли участие в демонстрациях и митингах в связи с празднованием 47-й годовщины победы исламской революции в 1979 году.

Государственные СМИ транслировали кадры с демонстрантами, собравшимися в Тегеране и других городах. В иранской столице участники собрались на площади Азади, размахивая иранскими флагами и портретами верховного лидера Али Хаменеи и Рухоллы Хомейни, основателя исламской республики, скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть сионизму».

Президент Масуд Пезешкиан, выступая перед собравшимися в Тегеране, заявил, что в 1979 году иранцы поднялись на борьбу ради справедливости и независимости. По его словам, сегодня люди «вышли миллионами», чтобы защитить революцию, следовать руководству страны и отстаивать национальные ценности. Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты и европейские страны в стремлении подорвать исламскую республику с момента ее основания, упомянув ирано-иракскую войну 1980–1988 годов и многолетние западные санкции.

Торжества проходили на фоне внешнего давления, с которым сталкивается руководство Ирана. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что рассматривает возможность отправки еще одной авианосной ударной группы на Ближний Восток на фоне возобновления непрямых ядерных переговоров и давления со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который призывает Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении Тегерана.

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 16
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 74
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2906
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4470
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 526
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 450
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 577
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1262
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 869
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1443
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2317

ЭТО ВАЖНО

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 16
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 74
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2906
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4470
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 526
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 450
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 577
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1262
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 869
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1443
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2317
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться