Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики

Турция не стремится к влиянию в регионе, у нее нет никакого желания формировать или перекраивать другие страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я обращаюсь к тем, кто пытается понять основы турецкой внешней политики: Турция никогда не стремится вмешиваться в дела других стран. Мы, напротив, говорим о «мире», мы говорим: «Давайте вместе развиваться». Наша позиция по сирийскому вопросу была ясна с самого первого дня: единая армия, единое государство, единая Сирия.

Стороны в Сирии не должны делать неправильные расчеты, не должны повторять прежние ошибки, не должны отравлять процесс максималистскими требованиями.

Пришло время, чтобы ресурсы Сирии — ее подземные и наземные богатства — направлялись не на строительство тоннелей и подкопы под городами, а на процветание всех слоев сирийского народа.

Дай Бог, чтобы вновь зарождающиеся надежды снова не обернулись разочарованием. Прежде всего, Турция не допустит, чтобы это произошло», - сказал Эрдоган.

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
