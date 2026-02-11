Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики

Турция не стремится к влиянию в регионе, у нее нет никакого желания формировать или перекраивать другие страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я обращаюсь к тем, кто пытается понять основы турецкой внешней политики: Турция никогда не стремится вмешиваться в дела других стран. Мы, напротив, говорим о «мире», мы говорим: «Давайте вместе развиваться». Наша позиция по сирийскому вопросу была ясна с самого первого дня: единая армия, единое государство, единая Сирия.

Стороны в Сирии не должны делать неправильные расчеты, не должны повторять прежние ошибки, не должны отравлять процесс максималистскими требованиями.

Пришло время, чтобы ресурсы Сирии — ее подземные и наземные богатства — направлялись не на строительство тоннелей и подкопы под городами, а на процветание всех слоев сирийского народа.

Дай Бог, чтобы вновь зарождающиеся надежды снова не обернулись разочарованием. Прежде всего, Турция не допустит, чтобы это произошло», - сказал Эрдоган.