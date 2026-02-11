Что обнаружили на «Азери – Чираг»?

Данные, полученные в прошлом году при бурении газовой скважины с платформы «Западный Чираг» на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), имеют стратегическое значение для дальнейшей разработки свободных запасов газа. Об этом в интервью Caspian Barrel заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, бурение позволило получить доступ к двум приоритетным газовым пластам, расположенным ниже действующих нефтяных горизонтов — более верхнему пласту Qırmakıüstü Qumlu и более глубокому Qırmakıaltı. Полученная информация создала основу для планирования дальнейшей добычи свободного природного газа на АЧГ.

Асланбейли сообщил, что в первой половине текущего года планируется начать добычу с пласта Qırmakıaltı. Этот этап будет краткосрочным и носить испытательный характер. После завершения тестовых работ добыча продолжится на пласте Qırmakıüstü Qumlu, запуск которого намечен на вторую половину 2026 года.

Напомним, 20 сентября 2024 года было подписано дополнение к соглашению о разделе продукции по месторождениям «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли». Документ предусматривает возможность разведки, оценки, разработки и добычи свободного природного газа на блоке АЧГ. По оценке BP, объем этих запасов может достигать 4 трлн кубических футов (примерно 113 млрд кубометров).

Участниками проекта АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (31,65%), Mol (9,57%), Inpex (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), Itochu (3,65%) и ONGC Videsh (2,92%).