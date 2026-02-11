USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Что обнаружили на «Азери – Чираг»?

14:59 633

Данные, полученные в прошлом году при бурении газовой скважины с платформы «Западный Чираг» на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), имеют стратегическое значение для дальнейшей разработки свободных запасов газа. Об этом в интервью Caspian Barrel заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, бурение позволило получить доступ к двум приоритетным газовым пластам, расположенным ниже действующих нефтяных горизонтов — более верхнему пласту Qırmakıüstü Qumlu и более глубокому Qırmakıaltı. Полученная информация создала основу для планирования дальнейшей добычи свободного природного газа на АЧГ.

Асланбейли сообщил, что в первой половине текущего года планируется начать добычу с пласта Qırmakıaltı. Этот этап будет краткосрочным и носить испытательный характер. После завершения тестовых работ добыча продолжится на пласте Qırmakıüstü Qumlu, запуск которого намечен на вторую половину 2026 года.

Напомним, 20 сентября 2024 года было подписано дополнение к соглашению о разделе продукции по месторождениям «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли». Документ предусматривает возможность разведки, оценки, разработки и добычи свободного природного газа на блоке АЧГ. По оценке BP, объем этих запасов может достигать 4 трлн кубических футов (примерно 113 млрд кубометров).

Участниками проекта АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (31,65%), Mol (9,57%), Inpex (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), Itochu (3,65%) и ONGC Videsh (2,92%).

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 19
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 81
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2908
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4471
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 532
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 452
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 579
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1263
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 870
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1445
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2325

ЭТО ВАЖНО

Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
Кыргызы потребовали досрочных выборов. Их арестовали
15:28 19
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
Россия уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине
15:32 81
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 2908
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом
Трампу с Алиевым очень удобно. Как и Алиеву с Трампом главная тема; все еще актуально
02:49 4471
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
У Пашиняна заявили: оппозиции понравились слова Соловьева
15:12 532
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
Эрдоган разъяснил основы турецкой внешней политики
14:49 452
Иран пугает США своими ракетами
Иран пугает США своими ракетами
14:45 579
Президент Арабского парламента у Алиева
Президент Арабского парламента у Алиева фото; новость дополнена
14:14 1263
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
Эрдоган и Мицотакис встречаются спустя два года
14:10 870
Украинская делегация может приехать в Москву
Украинская делегация может приехать в Москву
14:04 1445
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 2325
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться