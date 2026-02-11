USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Каллас: Россия – это проблема

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что для прекращения войны и предотвращения ее расширения уступки должны исходить от России. По ее словам, «если смотреть на общую картину, Россия — это проблема», поскольку она «атаковала своих соседей уже более ста лет».

Каллас отметила, что любая война заканчивается компромиссом или уступками, однако подчеркнула: важно понимать переговорную тактику Москвы. «Она всегда заключается в том, чтобы требовать максимум — то, что никогда вам не принадлежало, — затем выдвигать угрозы, ультиматумы и применять силу», — сказала она. По ее словам, в итоге находятся силы на Западе, готовые предложить уступки, в результате чего Россия «уходит с большим, чем имела».

Также Каллас подчеркнула, что численность украинской армии «не является проблемой», поскольку Украина не нападала на Россию. В то же время, по ее словам, размеры российской армии и военного бюджета представляют угрозу для соседних стран и региона в целом.

