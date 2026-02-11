Заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева «понравилось оппозиции на 100%». Об этом на очередном заседании Национального собрания Армении заявил вице-спикер парламента от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.

Отвечая на обвинения оппозиции, что власти прибегают к репрессиям, он заявил: «В отношении кого мы прибегаем к репрессиям? В отношении Соловьева, который призывает провести военные действия против Армении? Издеваетесь?»

Рубинян выразил удивление, как он выразился, эволюцией оппозиции за последние пять лет. По его словам, сначала оппозиция хотя бы скрывала, что она не против иностранного вмешательства во внутренние дела Армении, однако сейчас даже не скрывает этого.

«Плохо, что мы по закону даем Комиссии по телевидению и радио Армении возможность защитить Армению от иностранного вмешательства? Это плохо? Люди не глупые, они понимают, что вы являетесь прямыми бенефициарами иностранного вмешательства», - выразил уверенность соратник премьер-министра Никола Пашиняна.

11 января Пашинян заявил, что России «не нужно заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой», а «самое важное» для Москвы - «ближнее зарубежье», заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в телеэфире.

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — гигантская проблема. Проблема в нашей Центральной Азии — гигантская проблема для нас, и мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить — игры кончились. Плевать на международное право.

Если нам из соображений нашей национальной безопасности необходимо было начать (так называемую) «СВО» на территории Украины, почему из тех же самых соображений мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?» - задался вопросом пропагандист.