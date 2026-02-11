USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Специалисты AQTA поделились опытом с узбекскими коллегами

ФОТО
16:25 329

Продолжается рабочий визит делегации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в Республику Узбекистан.

Сегодня в рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью лаборатории Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Позже специалисты АПБА ознакомились с лабораторными возможностями, материально-технической базой, персоналом и другими вопросами Республиканского государственного центра диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов, а также Республиканского центра агрохимического анализа Агентства по карантину и защите растений.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями и было рассказано об опыте Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.

Следует отметить, что делегация АПБА находится в Ташкенте с рабочим визитом с целью применения модели управления, сформированной Азербайджаном в области пищевой безопасности, в Узбекистане.

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2476
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1722
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4567
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 426
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3905
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3415
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1325
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4783
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3101
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1493
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5168

ЭТО ВАЖНО

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2476
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1722
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4567
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 426
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3905
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3415
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1325
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4783
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3101
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1493
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5168
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться