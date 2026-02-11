Специалисты AQTA поделились опытом с узбекскими коллегами

Продолжается рабочий визит делегации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в Республику Узбекистан.
Сегодня в рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью лаборатории Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Узбекистана.
Позже специалисты АПБА ознакомились с лабораторными возможностями, материально-технической базой, персоналом и другими вопросами Республиканского государственного центра диагностики болезней животных и безопасности пищевых продуктов, а также Республиканского центра агрохимического анализа Агентства по карантину и защите растений.
В ходе встреч состоялся обмен мнениями и было рассказано об опыте Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.
Следует отметить, что делегация АПБА находится в Ташкенте с рабочим визитом с целью применения модели управления, сформированной Азербайджаном в области пищевой безопасности, в Узбекистане.