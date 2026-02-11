На Кубе «все парализовано»: из-за блокады Трампа

Власти ввели нормирование отпуска топлива, ограничили работу общественного транспорта, отправили сотрудников в отпуска. На улицах городов практически нет автомобилей, электричество в дома не подается бόльшую часть дня, важнейшая для экономики туристическая отрасль парализована.

Куба уже месяц не получает нефть из-за рубежа, и ее собственные запасы практически истощились. Повседневная жизнь на острове останавливается, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые популярные отели, страдая от постоянных отключений электроэнергии, начали закрываться, туристов переселяют в другие места проживания.

С 10 февраля в международных аэропортах Кубы больше не заправляют иностранные воздушные суда. И так будет продолжаться до 11 марта. Некоторые авиакомпании стали заправляться на соседних островах. Air Canada, у которой на Кубе около 3 тысяч клиентов, сообщила о приостановке полетов из-за нехватки топлива.

Напомним, президент США Дональд Трамп в указе от 29 января назвал Кубу «необычной и чрезвычайной угрозой». Он пригрозил импортными пошлинами странам, которые попытаются доставлять нефть на Кубу. Последнюю партию она получила 9 января из Мексики. Венесуэла, которая была главным поставщиком нефти для острова, продавая ее с большой скидкой, перестала это делать после захвата 3 января американскими спецназовцами диктатора Николаса Мадуро. Кубинские спецслужбы, обеспечивавшие его охрану и помогавшие удерживать власть, не смогли помешать операции США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала действия США «крайне несправедливыми»: «Нельзя так душить народ. У них нет топлива для больниц, для школ». Правительство Кубы обвинило администрацию Трампа в «шантаже и принуждении». Великобритания и некоторые конгрессмены-демократы осудили блокирование импорта нефти, а ООН предупредила о гуманитарном кризисе.

В Белом доме отрицают, что кризис вызван, как заявил на прошлой неделе Джереми Левин, представитель Госдепартамента по вопросам внешней помощи и гуманитарных дел, «краткосрочным изменением объема поставок нефти». По сообщению Госдепартамента, США выделят $6 млн на гуманитарную помощь Кубе, которая будет включать консервированный тунец, рис, бобы, макароны и солнечные панели для зарядки телефонов.