PASHA Real Estate Group расширяет глобальный портфель проектом One&Only Hudson Valley в Нью-Йорке

Группа компаний PASHA Real Estate Group, входящая в состав PASHA Holding, объявила о запуске нового проекта ультралюксового курорта в Hudson Valley (долина реки Гудзон), штат Нью-Йорк. Проект реализуется в рамках стратегического инвестиционного партнерства с американским девелопером Nolan Reynolds International (NRI) и многолетним партнером группы Kerzner International — владельцем и оператором ультралюксовых курортов бренда One&Only.

Стратегический выход на рынок США Проект в Hudson Valley знаменует собой важный этап в стратегии международного развития PASHA Real Estate Group и является первой инвестицией Группы на рынке Соединенных Штатов Америки. Реализация данного проекта отражает долгосрочное стратегическое видение компании, направленное на формирование глобального портфеля активов, основанного на уникальных локациях, сотрудничестве с ведущими мировыми операторами и выстраивании прочных институциональных партнёрств. В рамках проекта планируется строительство курорта One&Only, включающего 61 коттедж и отельные номера, а также 54 брендированные частные резиденции. Проект реализуется на участке площадью 8,5 гектара, принадлежащем Кулинарному институту Америки (CIA) — одной из самых престижных кулинарных школ мира. Курорт расположен всего в 90 минутах езды от Манхэттена и предлагает панорамные виды на реку Гудзон. Открытие запланировано на 2028 год.

Концепция курорта: синергия оздоровительного отдыха, гастрономии и природы Задуманный как оздоровительный и иммерсивный курорт нового поколения, проект объединяет гастрономическое мастерство мирового уровня и программы долголетия в уникальном природном окружении. Концепция будет реализована в партнёрстве с Кулинарным институтом Америки и включит активное участие шеф-поваров, авторские мастер-классы и форматы «c фермы к вам на стол». Направление «долголетие» и оздоровительные программы будут развиваться совместно с Clinique La Prairie — мировым лидером в области превентивной медицины. Гостям будут предложены индивидуализированные программы, ориентированные на профилактику и поддержание жизненного тонуса. Курорт расположен в 150 километрах к северу от Нью-Йорка, на охраняемой территории с низкой плотностью застройки, по соседству с кампусом Кулинарного института, а также рядом с такими историческими объектами, как Усадьба Франклина Д. Рузвельта и Национальный исторический комплекс «Особняк Вандербильта». Локация сочетает приватность, природную красоту и удобную транспортную доступность до Манхэттена.

Знаковое расширение портфеля PASHA Real Estate Проект One&Only Hudson Valley объединяет культовый международный отельный бренд, ведущий кулинарный институт и партнёра мирового уровня в сфере велнеса. Позиционируемый как флагманский отельный актив, курорт призван установить новый стандарт ультралюксового загородного проживания в США и укрепить международный портфель PASHA Real Estate.

Партнеры проекта PASHA Real Estate Group (pasharealestate.az) PASHA Real Estate Group, входящая в состав PASHA Holding, специализируется на инвестициях, девелопменте, стратегическом управлении и операционной деятельности в сфере премиальной недвижимости. Помимо Азербайджана, группа присутствует в Турции, Грузии, Узбекистане и Черногории, управляя диверсифицированным портфелем, включающим люксовые отели, курорты мирового уровня, коммерческую недвижимость, торговые центры, премиальные жилые проекты и многофункциональные комплексы. Следуя долгосрочной инвестиционной стратегии и принципам устойчивого развития, Группа последовательно расширяет международное присутствие, формируя устойчивую стоимость и задавая новые стандарты отрасли на глобальных рынках. Nolan Reynolds International (NRI) (nrinternational.com) Nolan Reynolds International — девелоперская компания со штаб-квартирой в Майами, специализирующаяся на реализации масштабных инфраструктурных проектов, многофункциональных комплексов и объектов люксового отельного сегмента. Совокупный объём реализованных и текущих проектов компании превышает 6 млрд долларов США. NRI обладает значительной экспертизой в управлении сложными и капиталоёмкими проектами в США и на международных рынках.