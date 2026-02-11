Лавров исключил «невыгодный мир» для России

Москва не намерена соглашаться на невыгодные условия мирного договора по российско-украинской войне, однако допускает возможность компромиссных решений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе.

«Невыгодный мир подписывать не будем. Президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы», – заявил Лавров.

Министр отметил, что любая договоренность по определению предполагает взаимные уступки сторон.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после достижения мирного урегулирования Москва не допустит «никаких угроз безопасности Российской Федерации».