Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Лавров исключил «невыгодный мир» для России

16:46

Москва не намерена соглашаться на невыгодные условия мирного договора по российско-украинской войне, однако допускает возможность компромиссных решений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе.

«Невыгодный мир подписывать не будем. Президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы», – заявил Лавров.

Министр отметил, что любая договоренность по определению предполагает взаимные уступки сторон.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после достижения мирного урегулирования Москва не допустит «никаких угроз безопасности Российской Федерации».

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
17:56
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
17:20
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
17:47
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
15:57
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
17:07
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
18:00
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
17:49
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57

