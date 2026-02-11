Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!

Армянскому бизнесу следует зафиксировать, что железнодорожный маршрут экспорта через Азербайджан открыт. С таким заявлением выступил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас есть заверения об этом на высшем уровне», - сказал Пашинян.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не только снял ограничения на транзит и перевозку грузов через Азербайджан, «но и мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества».

По словам Пашиняна, Армения в ближайшие дни передаст США свои наблюдения по проекту соглашения о «Маршруте Трампа». Он добавил, что «в настоящий момент уже проходит технико-экономическое изучение проекта».

Премьер также заявил, что Армения все еще выбирает, какую атомную станцию построить, хотя на днях в Ереване он подписал соглашение с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом об американских модульных реакторах на общую сумму $9 млрд (вместе с топливом и обслуживанием реакторов).

«Обсуждения с международными партнерами продолжаются. Мы, конечно, примем решение в пользу того проекта, который максимально соответствует нашим интересам», - сказал премьер Армении на правительственном часе в парламенте.