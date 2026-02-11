Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!

Армянскому бизнесу следует зафиксировать, что железнодорожный маршрут экспорта через Азербайджан открыт. С таким заявлением выступил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«У нас есть заверения об этом на высшем уровне», - сказал Пашинян.
Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не только снял ограничения на транзит и перевозку грузов через Азербайджан, «но и мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества».
По словам Пашиняна, Армения в ближайшие дни передаст США свои наблюдения по проекту соглашения о «Маршруте Трампа». Он добавил, что «в настоящий момент уже проходит технико-экономическое изучение проекта».
Премьер также заявил, что Армения все еще выбирает, какую атомную станцию построить, хотя на днях в Ереване он подписал соглашение с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом об американских модульных реакторах на общую сумму $9 млрд (вместе с топливом и обслуживанием реакторов).
«Обсуждения с международными партнерами продолжаются. Мы, конечно, примем решение в пользу того проекта, который максимально соответствует нашим интересам», - сказал премьер Армении на правительственном часе в парламенте.
Поставки зерна в Армению по сети «Российских железных дорог» (РЖД) стали регулярными. Об этом заявил первый замглавы РЖД Сергей Павлов на итоговом заседании правления.
По его словам, планируется развитие данного маршрута. Павлов отметил, что в ноябре 2025 года из России в Армению проследовал первый за долгие годы поезд с зерном в связи со снятием ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. «Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту», - заявил Павлов.
Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено уже 293 вагона с зерном общим весом около 20 460 тонн.