USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!

обновлено 17:20
17:20 1734

Армянскому бизнесу следует зафиксировать, что железнодорожный маршрут экспорта через Азербайджан открыт. С таким заявлением выступил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас есть заверения об этом на высшем уровне», - сказал Пашинян.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не только снял ограничения на транзит и перевозку грузов через Азербайджан, «но и мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества».

По словам Пашиняна, Армения в ближайшие дни передаст США свои наблюдения по проекту соглашения о «Маршруте Трампа». Он добавил, что «в настоящий момент уже проходит технико-экономическое изучение проекта».

Премьер также заявил, что Армения все еще выбирает, какую атомную станцию построить, хотя на днях в Ереване он подписал соглашение с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом об американских модульных реакторах на общую сумму $9 млрд (вместе с топливом и обслуживанием реакторов).

«Обсуждения с международными партнерами продолжаются. Мы, конечно, примем решение в пользу того проекта, который максимально соответствует нашим интересам», - сказал премьер Армении на правительственном часе в парламенте.

*** 16:59 

Поставки зерна в Армению по сети «Российских железных дорог» (РЖД) стали регулярными. Об этом заявил первый замглавы РЖД Сергей Павлов на итоговом заседании правления.

По его словам, планируется развитие данного маршрута. Павлов отметил, что в ноябре 2025 года из России в Армению проследовал первый за долгие годы поезд с зерном в связи со снятием ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. «Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту», - заявил Павлов.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено уже 293 вагона с зерном общим весом около 20 460 тонн.

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2478
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1735
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4568
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 430
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3913
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3422
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1328
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4791
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3103
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1496
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5172

ЭТО ВАЖНО

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2478
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1735
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4568
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 430
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3913
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3422
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1328
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4791
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3103
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1496
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться