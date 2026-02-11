Демократы отворачиваются от Байдена перед выборами

Ряд представителей Демократической партии дистанцируется от бывшего президента США Джо Байдена, опасаясь, что его участие в публичной повестке может негативно помешать им в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Сохраняющаяся непопулярность Джо Байдена оказывает серьезное негативное влияние на бывших сотрудников (его администрации), баллотирующихся в колеблющихся округах по всей стране», – заявил неназванный политический стратег Демократической партии. По его словам, будущие кандидаты «не могут рассказать о своем последнем и зачастую самом громком опыте работы, не оттолкнув избирателей».

Как отмечает Axios, подобная тактика может указывать на «уязвимость некоторых демократов» в текущей избирательной кампании, а также служить «ранним предупреждением» для возможных претендентов на пост президента в 2028 году из числа бывших членов администрации Байдена, включая экс-министра транспорта Пита Буттиджича и бывшего вице-президента Камалу Харрис.

Портал подчеркивает, что нынешняя ситуация заметно отличается от кампании 2018 года, когда демократы активно задействовали в агитации бывшего президента США Барака Обаму. В свою очередь, представитель администрации Байдена назвал распространенные сведения сфабрикованными.

Промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября: избирателям предстоит переизбрать треть состава Сената и всю Палату представителей. Демократическая партия рассчитывает по их итогам вернуть контроль над Конгрессом.