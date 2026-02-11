USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном

Кямаля Алиева
17:07 1329

Евросоюз рассматривает возможность участия в развитии железнодорожной сети в Нахчыван. Комментируя инициативу в интервью haqqin.az, депутат Милли Меджлиса Азер Амирасланов заявил, что участие ЕС в экономических проектах НАР, безусловно, является положительным фактором с учетом того, что это и инвестиции, и всесторонняя поддержка.

При этом он напомнил, что ЕС и ранее предпринимал попытки активизироваться в Нахчыване. По его словам, в 2010–2011 годах послы стран ЕС посещали регион, проводились встречи и форумы, в 2018 году также звучали подобные заявления, однако, к сожалению, они оставались на бумаге.

«Сегодня ситуация изменилась. Политическая реальность, созданная Азербайджаном в Южно-Кавказском регионе, обуславливает активную реализацию интеграционных проектов, в том числе связывающих основную территорию страны с Нахчываном. В пределах НАР реализуется много инфраструктурных проектов, которые являются составной частью общенациональной стратегии», — подчеркнул он.

По его мнению, Евросоюз видит, что США активно вовлекаются в интеграционные проекты на Южном Кавказе с крупным инвестиционным портфелем, и стремится усилить свое присутствие. В связи с этим, он считает, что ЕС начинает понимать, что поезд регионального сотрудничества постепенно начинает «отъезжать» от него.

«К примеру, ранее Евросоюз через Армению пытался принимать участие в реализации своих геостратегических задач, часто подыгрывая определенным настроениям внутри армянского общества. Однако дальше слов дело не шло. В Грузии их попытка также провалилась. В Азербайджане у ЕС были упущены возможности, которые в свое время складывались. Даже после Отечественной войны Евросоюз мог активнее сотрудничать с нашей страной. Сейчас же, видя, что США с огромным инвестиционным портфелем вовлекаются во весь интеграционный процесс в Южно-Кавказском регионе, ЕС также пытается посредством различных инициатив принять непосредственное участие», — отметил депутат.

По его словам, ЕС нацелен в Азербайджане на реализацию проектов в контексте жесткой инфраструктуры — железные дороги и другие объекты будут создаваться при участии европейских финансовых институтов. Параллельно речь идет и о мягкой инфраструктуре — здравоохранении, образовании, возможно, сельском хозяйстве. Амирасланов выразил надежду, что на этот раз ЕС «не отойдет от сделанных заявлений и будет активно вовлекаться в процесс с конкретным инвестиционным багажом».

По его словам, вокруг Зангезурского коридора также периодически возникают дискуссии. Он отметил, что с учетом противостояния между США и Ираном эта тема временно отошла на второй план, хотя официальные лица Ирана время от времени высказываются, напоминая о своих так называемых красных линиях. С другой стороны, по словам депутата, звучат и заявления со стороны Россия о необходимости ее участия в подобных проектах.

«Мы слышим заявления о том, что реализация ряда инициатив невозможна без участия России, в то время как армянская сторона утверждает, что Москва в этих проектах не задействована. Это говорит о наличии определенных спектров, где интересы разных сторон могут сталкиваться. В то же время в формате проектов, реализуемых в Нахчыване, прямого столкновения интересов России и ЕС не наблюдается, а суверенитет Азербайджана обеспечен на самом высоком уровне. Участие той или иной стороны ни в коем случае не должно противоречить национальным интересам страны», — заявил депутат.

Амирасланов также подчеркнул, что если ЕС «действительно заинтересован в активном участии, необходимо переходить к конкретным делам, тогда это будет соответствующим образом оценено Азербайджаном».

