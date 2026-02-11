USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Переговоры Сахибы Гафаровой и президента Арабского парламента

17:12 759

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11 февраля встретилась с находящимся в Азербайджане с официальным визитом президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Яммахи.

Согласно сообщению отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече «была дана высокая оценка первому официальному визиту президента Арабского парламента в нашу страну, при этом выражалась уверенность в том, что данный визит внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя организациями и расширение возможностей для сотрудничества». Стороны отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и арабскими странами с опорой на общие историю, религиозно-нравственные ценности и принципы взаимоуважения. Было подчеркнуто внимание, которое уделял общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев развитию отношений с этими странами, было замечено, что ныне эта политика успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Сахиба Гафарова, упомянув особое внимание, уделяемое углублению отношений с арабскими странами и развитию связей по парламентской линии, напомнила о встречах с гостем на полях различных международных мероприятий. Спикер сказала, что в Милли Меджлисе действуют рабочие группы по многим арабским странам, совершаются взаимные визиты и проводятся встречи, демонстрируется взаимная поддержка и солидарность в рамках международных организаций.

В ходе беседы было выражено удовлетворение динамичным в последние годы развитием связей между Арабским парламентом и Парламентской сетью Движения Неприсоединения, учрежденной по инициативе президента Ильхама Алиева и функционирующей в настоящее время под председательством Азербайджана.

Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи выразил удовлетворение официальным визитом в Азербайджан и поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Он дал высокую оценку неустанной деятельности главы государства, направленной на установление мира на Южном Кавказе.

Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи пригласил спикера Милли Меджлиса принять участие в пленарной сессии Арабского парламента и выступить на ней. Он высоко оценил роль Сахибы Гафаровой в эффективной организации работы Парламентской сети Движения Неприсоединения, отметил значение этой важной объединяющей парламенты площадки для обсуждения глобальных вопросов.

ЭТО ВАЖНО

