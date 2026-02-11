Атака на военный конвой в Иране: уничтожены бронемашины

Взрыв прогремел в окрестностях города Ираншахра на юго-востоке Ирана, неизвестные атаковали военный конвой и уничтожили как минимум две бронемашины. Об этом сообщает Iran International.

Согласно его данным, звук взрыва был слышен по всему городу, военные и силовые структуры после инцидента усилили присутствие в районе происшествия.

Официальных комментариев со стороны властей по поводу случившегося пока не поступало.

Ответственность за нападение взял на себя «Фронт народных бойцов» – объединение белуджских вооруженных группировок.