Атака на военный конвой в Иране: уничтожены бронемашины

Взрыв прогремел в окрестностях города Ираншахра на юго-востоке Ирана, неизвестные атаковали военный конвой и уничтожили как минимум две бронемашины. Об этом сообщает Iran International.
Согласно его данным, звук взрыва был слышен по всему городу, военные и силовые структуры после инцидента усилили присутствие в районе происшествия.
Официальных комментариев со стороны властей по поводу случившегося пока не поступало.
Ответственность за нападение взял на себя «Фронт народных бойцов» – объединение белуджских вооруженных группировок.