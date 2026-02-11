Лукашенко ответил отказом на приглашение

По ее словам, приглашение поступило слишком поздно, когда рабочий график Лукашенко уже был сформирован. «Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – цитирует чиновницу телеграм-канал «Пул Первого».

«Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза, с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС», – добавила она. Беларусь будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков.

Белый дом планирует провести заседание «Совета мира» по Газе 19 февраля. Эта встреча должна стать платформой для сбора средств на реализацию новой инициативы по управлению сектором Газы. По предварительным оценкам, для запуска проекта потребуется несколько миллиардов долларов.

Однако «Совет мира», по плану Трампа, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газа. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Отметим, что к совету присоединилось 27 государств.