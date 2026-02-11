Лукашенко ответил отказом на приглашение

USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Президент Беларуси Александр Лукашенко пропустит первое заседание сформированного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира». Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, приглашение поступило слишком поздно, когда рабочий график Лукашенко уже был сформирован. «Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – цитирует чиновницу телеграм-канал «Пул Первого».

«Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза, с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС», – добавила она. Беларусь будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков.

Белый дом планирует провести заседание «Совета мира» по Газе 19 февраля. Эта встреча должна стать платформой для сбора средств на реализацию новой инициативы по управлению сектором Газы. По предварительным оценкам, для запуска проекта потребуется несколько миллиардов долларов.

Однако «Совет мира», по плану Трампа, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газа. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Отметим, что к совету присоединилось 27 государств.

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2481
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1746
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4574
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 434
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3930
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3437
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1334
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4803
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3106
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1501
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5185

