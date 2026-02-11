В Казахстане пройдет референдум

Официальная публикация текста проекта Конституции запланирована на 12 февраля 2026 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по новой Конституции страны. Об этом сообщает Акорда.

Проект новой Конституции будет вынесен на референдум со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Подготовка и организация референдума возложена на Центральную избирательную комиссию и территориальные комиссии, а правительство Казахстана совместно с другими органами обеспечит проведение голосования.

Отметим, что новый проект Конституции сокращает число статей с 98 до 95, создает однопалатный Курултай с 145 депутатами, новый консультативный орган Халык кенесы и восстанавливает пост вице-президента. Также меняются процедуры назначения судей и руководителей органов власти, вводятся ограничения на протесты, закрепляется верховенство Конституции и конституционный статус получают омбудсмен и адвокатура.

Обновленный Основной закон направлен на более равномерное распределение полномочий ветвей власти, укрепление механизмов сдержек и противовесов и повышение устойчивости политических институтов.