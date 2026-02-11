В Казахстане пройдет референдум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по новой Конституции страны. Об этом сообщает Акорда.
Официальная публикация текста проекта Конституции запланирована на 12 февраля 2026 года.
Проект новой Конституции будет вынесен на референдум со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»
Подготовка и организация референдума возложена на Центральную избирательную комиссию и территориальные комиссии, а правительство Казахстана совместно с другими органами обеспечит проведение голосования.
Отметим, что новый проект Конституции сокращает число статей с 98 до 95, создает однопалатный Курултай с 145 депутатами, новый консультативный орган Халык кенесы и восстанавливает пост вице-президента. Также меняются процедуры назначения судей и руководителей органов власти, вводятся ограничения на протесты, закрепляется верховенство Конституции и конституционный статус получают омбудсмен и адвокатура.
Обновленный Основной закон направлен на более равномерное распределение полномочий ветвей власти, укрепление механизмов сдержек и противовесов и повышение устойчивости политических институтов.