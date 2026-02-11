USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

В Казахстане пройдет референдум

17:35 533

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по новой Конституции страны. Об этом сообщает Акорда.

Официальная публикация текста проекта Конституции запланирована на 12 февраля 2026 года.

Проект новой Конституции будет вынесен на референдум со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Подготовка и организация референдума возложена на Центральную избирательную комиссию и территориальные комиссии, а правительство Казахстана совместно с другими органами обеспечит проведение голосования.

Отметим, что новый проект Конституции сокращает число статей с 98 до 95, создает однопалатный Курултай с 145 депутатами, новый консультативный орган Халык кенесы и восстанавливает пост вице-президента. Также меняются процедуры назначения судей и руководителей органов власти, вводятся ограничения на протесты, закрепляется верховенство Конституции и конституционный статус получают омбудсмен и адвокатура.

Обновленный Основной закон направлен на более равномерное распределение полномочий ветвей власти, укрепление механизмов сдержек и противовесов и повышение устойчивости политических институтов.

Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2482
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 1747
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 4575
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 435
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 3932
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 3437
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 1336
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте
Указ Эрдогана привел к драке в парламенте обновлено 18:00
18:00 4805
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: в США и на следующей неделе обновлено 17:49
17:49 3107
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 1501
Кремль о суверенности Азербайджана
Кремль о суверенности Азербайджана
13:57 5186

