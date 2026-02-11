USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии

Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:38 435

Реализация наиболее чувствительных пунктов соглашения, подписанного в конце января между правительством в Дамаске и руководством «Сирийских демократических сил» (СДС), началась в непубличном режиме. Как сообщает издание Asharq Al-Awsat, ключевым условием сделки стал полный вывод с территории Сирии членов Рабочей партии Курдистана (РПК), разыскиваемых Турцией.

По имеющимся данным, значительная группа боевиков уже покинула страну через систему приграничных тоннелей и перебралась в Ирак. Среди ушедших — один из наиболее влиятельных командиров военного крыла РПК Бахоз Эрдал, который стоял у истоков создания отрядов YPG, составляющих основу нынешних СДС.

Этот шаг стал результатом длительных переговоров, которые в течение последнего года вели президент Сирии Ахмед Шараа и лидер СДС Мазлум Абди. Выдворение функционеров РПК из региона было не только внутренним приоритетом Дамаска, но и основным требованием Анкары в рамках мирного процесса, инициированного при участии находящегося в заключении лидера партии Абдуллы Оджалана.

Однако окончательный поворот в ситуации произошел после событий 6 января: на фоне столкновений в Алеппо руководство РПК пригрозило превратить конфликт в масштабную арабо-курдскую войну, что вызвало резкое неприятие как в Вашингтоне, так и в Анкаре.

Предотвратить эскалацию удалось благодаря прямому дипломатическому вмешательству президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе серии встреч в Дамаске и Эрбиле в середине января американская сторона и лидер Демократической партии Курдистана Масуд Барзани фактически поставили Мазлуму Абди ультиматум.

От руководства СДС потребовали окончательно дистанцироваться от идеологии и прямого влияния Кандиля (штаб-квартиры РПК в Ираке), сосредоточившись на политических реалиях внутри Сирии.

Итоговое соглашение от 30 января предусматривает не только вывод боевиков, но и полную интеграцию СДС в государственные структуры. Важным стратегическим изменением стала передача пограничного перехода Семелка под контроль сирийской правительственной армии, что лишает РПК возможности легального или скрытого перемещения между странами.

По данным источников, в ближайшее время регион покинут еще около тысячи членов организации. На месте же масштабной сети тоннелей, долгие годы использовавшихся партизанами, западные инвесторы уже планируют реализацию крупных экономических проектов.

Нынешние события знаменуют собой финал целой эпохи, начавшейся еще в середине 1980-х годов, когда Абдулла Оджалан впервые развернул сеть ячеек РПК на сирийской территории. Сегодня, когда крупнейшие мировые игроки и региональные лидеры пришли к консенсусу, многолетнее присутствие организации в регионе фактически подходит к концу.

