Первый трансгендер в истории зимних Олимпиад выступила неудачно

Лундхольм заняла 25-е место, потеряв шанс на выход в финал.

По сообщениям СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером в истории зимних Олимпийских игр. Ранее в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм заявляла, что идентифицирует себя как мужчина, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные спортсменки. По ее словам, с этим все согласны.