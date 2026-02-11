Четыре столпа цифрового будущего: Набиев о стратегии Азербайджана

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на сегодняшнем совещании по единому плану действий под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, с учетом мировой практики, текущей ситуации в стране и новых вызовов подготовлен первоначальный план, направленный на ускорение технологического развития.

«Этот план действий построен на четырех столпах: первый - цифровизация и ускорение цифровой трансформации. Второе - искусственный интеллект и широкое внедрение решений на его основе в государственных учреждениях и частных компаниях. Третий - инновационная экосистема. Если мы правильно проводим цифровизацию, если у нас есть решения на базе искусственного интеллекта, мы должны создать инновационную экосистему в таких условиях, чтобы частные компании могли создавать вокруг нее добавленную стоимость. И после создания всего этого и перехода в виртуальную среду нашим основным вызовом будет кибербезопасность», - сказал Набиев.

Он добавил, что реализация этих направлений опирается на четыре базовых фактора: «Первое - человеческий капитал, второе - обновление и расширение существующей инфраструктуры, третье - приведение нашего законодательства в соответствие с современными требованиями, четвертое - гибкость управленческих процессов».

По его словам, Азербайджан ставит цель увеличить стоимость экспорта продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как минимум в десять раз.

«После того как был взят курс на развитие инновационной экосистемы, нашей главной целью является доведение создаваемой в этой сфере добавленной стоимости до максимального уровня. В 2022 году при непосредственном участии и контроле президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой была принята законодательная норма о предоставлении особого режима компаниям, работающим в IT-сфере. В результате число компаний-резидентов технопарков достигло примерно 165.

Из них 10 - иностранные компании, и создаваемый ими доход составляет около 1 млрд манатов. Однако мы считаем, что это не отражает потенциала нашей страны. Главный показатель для нас - экспорт. К сожалению, сейчас он находится примерно на уровне 100 млн долларов. Мы считаем, что, если будут реализованы меры, предусмотренные Планом действий, то сможем довести этот показатель до 1 млрд и даже больше», - отметил министр.

Он заявил, что к концу этого года планируется довести среднюю скорость интернета в Азербайджане до 200 мегабит/секунду.

«Цифровизация сама по себе является поэтапным процессом, и сегодня мы, можно сказать, поэтапно проходим тот путь, который прошел мир. Это электронизация первичных данных. Другими словами, перевод данных с бумажных носителей на электронные. Второй этап - это цифровизация услуг и процессов. Здесь уже многие процессы достаточно продвинулись как со стороны государственных компаний, так и частных компаний. Конечная точка, к которой мы идем, - это формирование «умных» и проективных услуг, что и подразумевает цифровую трансформацию», - отметил он.

Кроме того, министр сказал, что расширение инфраструктуры уже полностью реализовано: «Проект «Онлайн Азербайджан» успешно завершен. Когда проект начинался, средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 мегабит/секунду, сегодня - 90 мегабит/секунду. В государственных компаниях этот показатель составляет 150 мегабит/секунду. К концу года мы планируем довести этот показатель до 200 мегабит/секунду, и сегодня в Азербайджане нет такого отдаленного уголка, где не был бы представлен широкополосный интернет».