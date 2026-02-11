USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС

18:23

Срок эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе планируется продлить до 2046 года.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, после текущего этапа продления работы станции до 2036 года предусмотрено дополнительное продление еще на 10 лет — до 2046 года. В этот период, отметил Пашинян, должно быть принято решение о строительстве новой атомной станции.

В 2023 году «Росатом Сервис» и ЗАО «Армянская АЭС» подписали соглашение о продлении срока эксплуатации станции до 2036 года. В настоящее время работы по дальнейшему продлению уже ведутся.

