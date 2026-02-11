USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Топливный кризис на Кубе

18:41 876

Авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и «Северный ветер» (Nordwind) внесли вынужденные изменения в расписание полетов на Кубу, сообщает Росавиация.

«В ближайшие дни авиакомпания «Россия» выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву — для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе. После чего полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена — до изменения ситуации», — сказано в сообщении.

Вывозные рейсы начнутся в четверг, 12 февраля, уточняет «Аэрофлот». «Остальным категориям пассажиров будет предложен возврат денежных средств, который можно оформить по месту изначального приобретения авиабилета», — отмечается в информации. 

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата США президента Николаса Мадуро.

В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Куба 9 февраля предупредила, что новых поставок топлива в девять международных аэропортов страны не будет в течение месяца.

«Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается», — сообщило российское посольство на Кубе двумя днями позднее.

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1155
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1021
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1007
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 898
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2869
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3742
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5494
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1113
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6806
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5071
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2492

