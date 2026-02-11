Вэнс: Эпштейн ненавидел Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о Джеффри Эпштейне и Дональде Трампе, а также о ситуации в Иране.

Он отметил, что президентом, который фактически санкционировал обнародование документов, был Дональд Трамп. По словам Вэнса, Джеффри Эпштейн ненавидел Дональда Трампа, а Дональду Трампу было наплевать на Эпштейна. Вэнс добавил, что, если один из худших людей в мире считает Трампа плохим, это, по его мнению, говорит о Трампе что-то положительное.

Кроме того, вице-президент прокомментировал ситуацию с Ираном, заявив, что, если иранский народ хочет свергнуть режим, это дело самого народа. В то же время, подчеркнул Вэнс, внимание США сосредоточено на том, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием.