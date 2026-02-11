Алиев дал поручения чиновникам

С целью более эффективной организации работы в каждом государственном органе, в первую очередь в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности - либо необходимо создать новую штатную единицу, либо эта сфера должна быть поручена одному из действующих заместителей, чтобы сотрудники, руководство Министерства цифрового развития и транспорта знали, с кем они будут контактировать. В каждом государственном учреждении эта область должна считаться приоритетной.

Глава государства сообщил, что прежде всего хотел бы довести до сведения некоторые свои мысли и поручения.

«В первую очередь, в этой сфере необходимо обеспечить очень тесную координацию между государственными структурами. Между ними должны быть тесные контакты, разрозненность недопустима. Министерство цифрового развития и транспорта совместно с другими государственными структурами в кратчайшие сроки должно подготовить и представить мне план мероприятий», - заявил он.

По его словам, в последние годы различные государственные структуры – министерства и другие государственные учреждения – разработали различные платформы и приложения.

«Считаю, что для координированного ведения данной работы необходимости в этом больше не будет, и созданные платформы и приложения постепенно должны быть ликвидированы. В какие сроки — это предложите вы, когда мне сейчас будут представлены предложения.

Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра. Сколько времени на это потребуется, конечно, об этом меня проинформируете вы. В то же время преимущества существующих сегодня платформ, приобретенный опыт и лица, кадры, участвовавшие в разработке этих платформ, должны быть привлечены к общей работе. То есть я ценю достигнутые результаты, но в то же время настало время объединить это в едином центре», — сказал Ильхам Алиев.

Президент заявил, что подготовка кадров — это одна из главных задач: «В последнее время в этом направлении проводится определенная работа. Нам следует уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях в Азербайджане, так и студенты, отправляемые за рубеж по государственной линии, должны повышать свою квалификацию по этой специальности. Учитывая, что это будет долгосрочный процесс, который будет только и только расширяться, в будущем возникнет большая потребность в кадрах в этой области. Разумеется, необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить базовые знания учащимся средних школ».

Кроме того, глава государства заявил, что сегодняшнее совещание и тот факт, что этот вопрос находится под контролем президента, станут серьезным сигналом для многих зарубежных партнеров о том, что Азербайджан считает эту сферу приоритетной.

«Имеющиеся у нас возможности, перечисленные мною преимущества должны быть доведены и до наших зарубежных партнеров. Преимущества, которые я не перечислил, должны быть озвучены сейчас и вами, чтобы мы придали этой сфере мощный импульс», — сказал Ильхам Алиев.