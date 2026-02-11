Алиев дал поручения чиновникам

С целью более эффективной организации работы в каждом государственном органе, в первую очередь в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности - либо необходимо создать новую штатную единицу, либо эта сфера должна быть поручена одному из действующих заместителей, чтобы сотрудники, руководство Министерства цифрового развития и транспорта знали, с кем они будут контактировать. В каждом государственном учреждении эта область должна считаться приоритетной.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».
Глава государства сообщил, что прежде всего хотел бы довести до сведения некоторые свои мысли и поручения.
«В первую очередь, в этой сфере необходимо обеспечить очень тесную координацию между государственными структурами. Между ними должны быть тесные контакты, разрозненность недопустима. Министерство цифрового развития и транспорта совместно с другими государственными структурами в кратчайшие сроки должно подготовить и представить мне план мероприятий», - заявил он.
По его словам, в последние годы различные государственные структуры – министерства и другие государственные учреждения – разработали различные платформы и приложения.
«Считаю, что для координированного ведения данной работы необходимости в этом больше не будет, и созданные платформы и приложения постепенно должны быть ликвидированы. В какие сроки — это предложите вы, когда мне сейчас будут представлены предложения.
Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра. Сколько времени на это потребуется, конечно, об этом меня проинформируете вы. В то же время преимущества существующих сегодня платформ, приобретенный опыт и лица, кадры, участвовавшие в разработке этих платформ, должны быть привлечены к общей работе. То есть я ценю достигнутые результаты, но в то же время настало время объединить это в едином центре», — сказал Ильхам Алиев.
Президент заявил, что подготовка кадров — это одна из главных задач: «В последнее время в этом направлении проводится определенная работа. Нам следует уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях в Азербайджане, так и студенты, отправляемые за рубеж по государственной линии, должны повышать свою квалификацию по этой специальности. Учитывая, что это будет долгосрочный процесс, который будет только и только расширяться, в будущем возникнет большая потребность в кадрах в этой области. Разумеется, необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить базовые знания учащимся средних школ».
Кроме того, глава государства заявил, что сегодняшнее совещание и тот факт, что этот вопрос находится под контролем президента, станут серьезным сигналом для многих зарубежных партнеров о том, что Азербайджан считает эту сферу приоритетной.
«Имеющиеся у нас возможности, перечисленные мною преимущества должны быть доведены и до наших зарубежных партнеров. Преимущества, которые я не перечислил, должны быть озвучены сейчас и вами, чтобы мы придали этой сфере мощный импульс», — сказал Ильхам Алиев.