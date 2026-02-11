USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
У нас есть большой опыт в нефтегазовой сфере, в области связности – связи с международными компаниями, большой опыт и реализация гигантских проектов со многими странами, потому что это вопросы, требующие как знаний, навыков, технических качеств, так и широких международных связей.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Президент заявил, что Азербайджан в различные периоды реализовал с соседними странами множество важных инфраструктурных проектов в разных направлениях: «То есть у нас в этой сфере есть и опыт, и уже созданные платформы. Транспортные, энергетические коридоры в будущем должны стать и оптоволоконными коридорами. В этом направлении проделана определенная работа. При строительстве нефте- и газопроводов нашел свое решение и этот вопрос. Но, естественно, это не отвечает современным требованиям. Поэтому наши инициативы в области цифровизации, искусственного интеллекта, создания дата-центров должны обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие нашей страны».

Глава государства отметил, что у Азербайджана есть много преимуществ, одним из которых является его географическое положение: «Это не зависящее от нас преимущество. Однако географическое положение каждой страны может работать как ей на пользу, так и во вред. Мы увязали наше географическое положение с развитием страны и добились этого. Именно поэтому наше расположение между Азией и Европой, на коридоре Север–Юг и созданная инфраструктура обеспечивают нам это преимущество».

Потери россиян в войне против Украины
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
