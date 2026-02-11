Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...

У нас есть большой опыт в нефтегазовой сфере, в области связности – связи с международными компаниями, большой опыт и реализация гигантских проектов со многими странами, потому что это вопросы, требующие как знаний, навыков, технических качеств, так и широких международных связей.

Президент заявил, что Азербайджан в различные периоды реализовал с соседними странами множество важных инфраструктурных проектов в разных направлениях: «То есть у нас в этой сфере есть и опыт, и уже созданные платформы. Транспортные, энергетические коридоры в будущем должны стать и оптоволоконными коридорами. В этом направлении проделана определенная работа. При строительстве нефте- и газопроводов нашел свое решение и этот вопрос. Но, естественно, это не отвечает современным требованиям. Поэтому наши инициативы в области цифровизации, искусственного интеллекта, создания дата-центров должны обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие нашей страны».

Глава государства отметил, что у Азербайджана есть много преимуществ, одним из которых является его географическое положение: «Это не зависящее от нас преимущество. Однако географическое положение каждой страны может работать как ей на пользу, так и во вред. Мы увязали наше географическое положение с развитием страны и добились этого. Именно поэтому наше расположение между Азией и Европой, на коридоре Север–Юг и созданная инфраструктура обеспечивают нам это преимущество».