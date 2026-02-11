Новые директора в школах Азербайджана

Объявлены результаты проведенного в прошлом году конкурса по приему на работу на должности директоров школ. В настоящее время кандидаты, прошедшие отбор, назначаются в государственные общеобразовательные учреждения, где есть вакантные должности директоров. По предварительным результатам, по итогам процесса на вакантные должности будут назначены около ста кандидатов. Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

«На этапе собеседования соответствующие комиссии оценивали лидерские качества и навыки стратегического управления кандидатов, педагогические и методические навыки, коммуникативные способности и умение принимать решения, а также цифровые и социальные компетенции», - сказали в госслужбе.

Кроме того, в октябре-ноябре прошлого года был объявлен конкурс для 76 государственных общеобразовательных учреждений, имеющих вакантные должности директоров. Процесс приема и обработки заявок, а также экзамены, организованные для проверки знаний кандидатов по специальности, не имевших ранее результатов аттестации, уже завершены.

Этап собеседования начнется на следующей неделе. Кандидатов пригласят на собеседование в порядке очередности в соответствии с правилами. Информация о дате и месте проведения собеседования будет отправлена на личные страницы кандидатов. После объявления результатов кандидаты будут направлены в соответствующие вакантные учреждения по их выбору.