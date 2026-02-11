Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд

Глава государства заявил, что иностранные инвестиции защищены – как законами, так и в повседневной жизни: «Защита как местных, так и иностранных инвестиций определяет развитие любой страны, в том числе и Азербайджана. Могу сказать, что у нас и здесь есть уникальный опыт. Наши нефтегазовые проекты, которые продолжаются более 30 лет, сегодня реализуются на тех же условиях, на которых были заключены. Этот опыт, безусловно, должен проявляться и в отношениях с компаниями, играющими ведущую роль в цифровом мире».

По его словам, за последние 20 лет в стране генерирующие мощности выросли почти вдвое и сегодня составляют 10 тысяч мегаватт: «Новые электростанции – газовые, гидроэлектростанции, солнечные, ветровые – определяют сегодняшние реалии Азербайджана. В настоящее время у нас имеется не менее 2 тысяч мегаватт неиспользованных генерирующих мощностей, что является главным условием для цифровизации, искусственного интеллекта и создания дата-центров».

Глава государства отметил, что еще одно преимущество заключается в том, что Азербайджан уже установил контакты с ведущими мировыми компаниями в этой сфере: «Были проведены переговоры с несколькими ведущими компаниями, и им представлены возможности нашей страны. В то же время у нас тесные связи с крупными, и я бы сказал, крупнейшими глобальными фондами, управляющими финансовыми ресурсами. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с этими институтами, и часть валютных резервов Азербайджана управляется посредством этих институтов. Мы уже инвестируем в эти институты, во время недавних переговоров с ними был поднят вопрос привлечения инвестиций в Азербайджан из этих структур и получен положительный ответ. То есть сейчас мы работаем над конкретными проектами. Часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации, искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов, о которых я упоминал. В этом наше большое преимущество».

Кроме того, Алиев заявил, что у Азербайджана есть документы о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами Европейского союза: «Естественно, европейские компании в этой области не могут конкурировать с американскими, они отстают, возможно, как минимум на одно поколение. Но и там ведется определенная работа, и необходимо обеспечивать эффективное сотрудничество с компаниями этих стран».

«В прошлом году мы подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. То есть сегодня мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы. Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо», — сказал Алиев.