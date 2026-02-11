Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд

В экономику Азербайджана за последние 20 лет было инвестировано более 350 млрд долларов.
Об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном единому плану действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана».
Глава государства заявил, что иностранные инвестиции защищены – как законами, так и в повседневной жизни: «Защита как местных, так и иностранных инвестиций определяет развитие любой страны, в том числе и Азербайджана. Могу сказать, что у нас и здесь есть уникальный опыт. Наши нефтегазовые проекты, которые продолжаются более 30 лет, сегодня реализуются на тех же условиях, на которых были заключены. Этот опыт, безусловно, должен проявляться и в отношениях с компаниями, играющими ведущую роль в цифровом мире».
По его словам, за последние 20 лет в стране генерирующие мощности выросли почти вдвое и сегодня составляют 10 тысяч мегаватт: «Новые электростанции – газовые, гидроэлектростанции, солнечные, ветровые – определяют сегодняшние реалии Азербайджана. В настоящее время у нас имеется не менее 2 тысяч мегаватт неиспользованных генерирующих мощностей, что является главным условием для цифровизации, искусственного интеллекта и создания дата-центров».
Глава государства отметил, что еще одно преимущество заключается в том, что Азербайджан уже установил контакты с ведущими мировыми компаниями в этой сфере: «Были проведены переговоры с несколькими ведущими компаниями, и им представлены возможности нашей страны. В то же время у нас тесные связи с крупными, и я бы сказал, крупнейшими глобальными фондами, управляющими финансовыми ресурсами. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с этими институтами, и часть валютных резервов Азербайджана управляется посредством этих институтов. Мы уже инвестируем в эти институты, во время недавних переговоров с ними был поднят вопрос привлечения инвестиций в Азербайджан из этих структур и получен положительный ответ. То есть сейчас мы работаем над конкретными проектами. Часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации, искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов, о которых я упоминал. В этом наше большое преимущество».
Кроме того, Алиев заявил, что у Азербайджана есть документы о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами Европейского союза: «Естественно, европейские компании в этой области не могут конкурировать с американскими, они отстают, возможно, как минимум на одно поколение. Но и там ведется определенная работа, и необходимо обеспечивать эффективное сотрудничество с компаниями этих стран».
«В прошлом году мы подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. То есть сегодня мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы. Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо», — сказал Алиев.